Подростка разыскивают волонтеры поисковой группы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Агаповском районе Челябинской области второй день продолжаются поиски 15-летнего подростка. В группе поиска просят жителей о помощи.

«Пропал Савенков Александр Фанильевич. 30 ноября ушел с адреса Агаповский района, поселок Малиновка, улица Степная, 13, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в объявлении о пропаже в группе «ЛЕГИОН СПАС74» в «ВКонтакте».

В день пропажи мальчик был одет в длинную темно-зеленую куртку, шапку болотного цвета и высокие черные ботинки. У подростка темно-русые волосы, голубые глаза, рост 169 сантиметров.

В группе поиска просят всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, связаться с ними. Телефоны указаны в объявлении.

Ранее в Магнитогорске искали 15-летнюю девочку. Она ушла из дома на три дня. На четвертый день поисковая группа нашла ее.