30 ноября 2022

В челябинском районе второй день ищут пропавшего подростка. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Подростка разыскивают волонтеры поисковой группы Фото:

В Агаповском районе Челябинской области второй день продолжаются поиски 15-летнего подростка. В группе поиска просят жителей о помощи.

«Пропал Савенков Александр Фанильевич. 30 ноября ушел с адреса Агаповский района, поселок Малиновка, улица Степная, 13, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в объявлении о пропаже в группе «ЛЕГИОН СПАС74» в «ВКонтакте».

В день пропажи мальчик был одет в длинную темно-зеленую куртку, шапку болотного цвета и высокие черные ботинки. У подростка темно-русые волосы, голубые глаза, рост 169 сантиметров.

В группе поиска просят всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, связаться с ними. Телефоны указаны в объявлении.

Ранее в Магнитогорске искали 15-летнюю девочку. Она ушла из дома на три дня. На четвертый день поисковая группа нашла ее.

Фото:

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В Агаповском районе Челябинской области второй день продолжаются поиски 15-летнего подростка. В группе поиска просят жителей о помощи. «Пропал Савенков Александр Фанильевич. 30 ноября ушел с адреса Агаповский района, поселок Малиновка, улица Степная, 13, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в объявлении о пропаже в группе «ЛЕГИОН СПАС74» в «ВКонтакте». В день пропажи мальчик был одет в длинную темно-зеленую куртку, шапку болотного цвета и высокие черные ботинки. У подростка темно-русые волосы, голубые глаза, рост 169 сантиметров. В группе поиска просят всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, связаться с ними. Телефоны указаны в объявлении. Ранее в Магнитогорске искали 15-летнюю девочку. Она ушла из дома на три дня. На четвертый день поисковая группа нашла ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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