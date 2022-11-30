Суд оставил дома экс-депутата, устроившего дебош в пермском баре

Суд продлил меру пресечения экс-депутату Телепневу, устроившему дебош в пермском баре

01 декабря 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Александр Телепнев останется дома до конца декабря Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Суд продлил меру пресечения пермскому экс-депутату Александру Телепневу. Он останется дома до 26 декабря. О принятом судом решении URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. «Мера пресечения продлена до 26 декабря 2022 года», — сообщили в суде. У Телепнева запрет определенных действий. Ему запрещено выходить из дома с 20:00 до 07:00 и пользоваться интернетом. Экс-депутат устроил дебош в пермском баре 30 апреля. Он неожиданно стал раскидывать вещи и мебель. В результате его действий пострадали бармен и несколько посетителей заведения. Телепнев принес извинения пострадавшему бармену и выплатил ему компенсацию. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Ленинский районный суд. Ранее Телепнев уже был судим за то, что вместе с приятелем Сергеем Ванкевичем избил в ночном клубе Dj Smash.

Суд продлил меру пресечения пермскому экс-депутату Александру Телепневу. Он останется дома до 26 декабря. О принятом судом решении URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. «Мера пресечения продлена до 26 декабря 2022 года», — сообщили в суде. У Телепнева запрет определенных действий. Ему запрещено выходить из дома с 20:00 до 07:00 и пользоваться интернетом. Экс-депутат устроил дебош в пермском баре 30 апреля. Он неожиданно стал раскидывать вещи и мебель. В результате его действий пострадали бармен и несколько посетителей заведения. Телепнев принес извинения пострадавшему бармену и выплатил ему компенсацию. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Ленинский районный суд. Ранее Телепнев уже был судим за то, что вместе с приятелем Сергеем Ванкевичем избил в ночном клубе Dj Smash.