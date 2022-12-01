РБК: в новых регионах РФ снизилась стоимость аренды жилья

02 декабря 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

В ноябре прослеживается снижение цен на аренду жилья в новых регионах РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях значительно выросло предложение жилья в аренду, при этом цены снизились. Такие данные представляет сервис по недвижимости ЦИАН. «В городах — центрах российских регионов, которые граничат с Украиной и недавно вошедшими в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями (с учетом Краснодарского края, отделенного от ДНР нешироким Таганрогским заливом Азовского моря), в ноябре заметно выросло предложение жилья в аренду, при этом цены снизились», — сообщает РБК, ссылаясь на аналитические материалы платформы ЦИАН. Также отмечается, что такие данные подтверждают в федеральной риелторской компании «Этажи». Там зафиксировали заметный спад спроса в этих городах после ажиотажных летних показателей. В состав России вошли ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.

В Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях значительно выросло предложение жилья в аренду, при этом цены снизились. Такие данные представляет сервис по недвижимости ЦИАН. «В городах — центрах российских регионов, которые граничат с Украиной и недавно вошедшими в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями (с учетом Краснодарского края, отделенного от ДНР нешироким Таганрогским заливом Азовского моря), в ноябре заметно выросло предложение жилья в аренду, при этом цены снизились», — сообщает РБК, ссылаясь на аналитические материалы платформы ЦИАН. Также отмечается, что такие данные подтверждают в федеральной риелторской компании «Этажи». Там зафиксировали заметный спад спроса в этих городах после ажиотажных летних показателей. В состав России вошли ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.