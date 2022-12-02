02 декабря 2022

В Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай с пассажирами внутри. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки, трамвай
В момент возгорания внутри трамвая находились пассажиры Фото:

В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) возле остановки на ходу загорелся трамвай, в этот момент внутри находились пассажиры. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«На Вагонке прямо на остановке загорелся трамвай. Всех пассажиров незамедлительно эвакуировали и сразу же кинулись тушить его. Пока ждали пожарных, взяли огнетушители в киоске, расположенном по соседству и начали тушить», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 2 декабря примерно в 14 часов. По словам очевидца, в результате пожара никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле на ходу загорелась «Газель». К месту происшествия приехали две пожарные машины и пять спасателей.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) возле остановки на ходу загорелся трамвай, в этот момент внутри находились пассажиры. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «На Вагонке прямо на остановке загорелся трамвай. Всех пассажиров незамедлительно эвакуировали и сразу же кинулись тушить его. Пока ждали пожарных, взяли огнетушители в киоске, расположенном по соседству и начали тушить», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 2 декабря примерно в 14 часов. По словам очевидца, в результате пожара никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле на ходу загорелась «Газель». К месту происшествия приехали две пожарные машины и пять спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...