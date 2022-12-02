В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) возле остановки на ходу загорелся трамвай, в этот момент внутри находились пассажиры. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
«На Вагонке прямо на остановке загорелся трамвай. Всех пассажиров незамедлительно эвакуировали и сразу же кинулись тушить его. Пока ждали пожарных, взяли огнетушители в киоске, расположенном по соседству и начали тушить», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 2 декабря примерно в 14 часов. По словам очевидца, в результате пожара никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле на ходу загорелась «Газель». К месту происшествия приехали две пожарные машины и пять спасателей.
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