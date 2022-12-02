02 декабря 2022

Свердловчане возмутились баннеру с сомнительной рекламой, прикрепленному к верхушке дерева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающие рекламные баннеры. Курган , баннер, пустой баннер, отсутствие рекламы
Самодельный баннер с сомнительным объявлением прибили на верхушке дерева (фото из архива) Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились самодельному баннеру с сомнительным содержанием и обещанием высокого заработка, который неизвестные установили на верхушке дерева, в одном из дворов на улице Энтузиастов. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Куда смотрят наши доблестные блюстители правопорядка?! Такая сумма [100 тысяч рублей] может затмить разум на фоне тотального безденежья, как вы думаете?! Как же все-таки они туда залезли?», — возмутились тагильчане в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там сообщили, что в отделении 17 МУ «Нижнетагильское» по данному факту уже проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало о задержании двух местных жителей в Нижнем Тагиле (Свердловская область). При досмотре задержанных было обнаружено три килограмма героина.

Объявление на дереве в Нижнем Тагиле
Фото:

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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились самодельному баннеру с сомнительным содержанием и обещанием высокого заработка, который неизвестные установили на верхушке дерева, в одном из дворов на улице Энтузиастов. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Куда смотрят наши доблестные блюстители правопорядка?! Такая сумма [100 тысяч рублей] может затмить разум на фоне тотального безденежья, как вы думаете?! Как же все-таки они туда залезли?», — возмутились тагильчане в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там сообщили, что в отделении 17 МУ «Нижнетагильское» по данному факту уже проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало о задержании двух местных жителей в Нижнем Тагиле (Свердловская область). При досмотре задержанных было обнаружено три килограмма героина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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