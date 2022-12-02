Самодельный баннер с сомнительным объявлением прибили на верхушке дерева (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились самодельному баннеру с сомнительным содержанием и обещанием высокого заработка, который неизвестные установили на верхушке дерева, в одном из дворов на улице Энтузиастов. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Куда смотрят наши доблестные блюстители правопорядка?! Такая сумма [100 тысяч рублей] может затмить разум на фоне тотального безденежья, как вы думаете?! Как же все-таки они туда залезли?», — возмутились тагильчане в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там сообщили, что в отделении 17 МУ «Нижнетагильское» по данному факту уже проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало о задержании двух местных жителей в Нижнем Тагиле (Свердловская область). При досмотре задержанных было обнаружено три килограмма героина.