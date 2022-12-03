03 декабря 2022

Американцы раскритиковали Байдена за подавление забастовки железнодорожников

Зрители CBS возмутились указом Байдена, подавляющим забастовки железнодорожников
© Служба новостей «URA.RU»
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Указ Байдена поддержал Конгресс США Фото:

Американцы возмутились указом президента США Джо Байдена, предотвращающим массовую забастовку работников железнодорожного транспорта. Своим мнением они поделились в комментариях под видео канала CBS News. Около 100 тысяч рабочих планировали выразить свое мнение 9 декабря.

«Вместо того, чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать», — возмутилась зрительница youtube-канала под никнеймом Кэмерон Глинн. «Байден, возможно, только что сломал хребет организованным рабочим», — поддержал ее пользователь под псевдонимом Хуси3р Майк.

«Эй, Джо… разве это не ТОЧНОЕ определение вмешательства в „свободный рынок“?» — задался вопросом пользователь под ником Нортон Ньюманн. А зрительница телеканала, назвавшая себя Ритой Мадд, спросила президента США: «почему так много предприятий закрывается, если все хорошо?».

«Очередной возмутительный поступок», — считает зритель, представившийся как Гейл Кэри. «Законопроект подписан, но что мешает железнодорожникам просто не выполнять свою работу?» — выразил свое мнение пользователь под именем Рикардо Родригес.

Ранее один из крупнейших профсоюзов работников железнодорожного транспорта США SMART выступил против предварительного соглашения с отраслевыми компаниями, заключенного при участии Байдена. Это грозило крупнейшей забастовкой американских рабочих, которую сам президент США называл катастрофой. Около 100 тысяч работников американских железных дорог могли объявить забастовку 9 декабря. Их профсоюзы требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с нарастающим в обществе напряжением, способным вызвать транспортный коллапс, Байден подписал законопроект, блокирующий забастовки работников железнодорожного транспорта США. Его поддержали обе палаты американского Конгресса.

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Американцы возмутились указом президента США Джо Байдена, предотвращающим массовую забастовку работников железнодорожного транспорта. Своим мнением они поделились в комментариях под видео канала CBS News. Около 100 тысяч рабочих планировали выразить свое мнение 9 декабря. «Вместо того, чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать», — возмутилась зрительница youtube-канала под никнеймом Кэмерон Глинн. «Байден, возможно, только что сломал хребет организованным рабочим», — поддержал ее пользователь под псевдонимом Хуси3р Майк. «Эй, Джо… разве это не ТОЧНОЕ определение вмешательства в „свободный рынок“?» — задался вопросом пользователь под ником Нортон Ньюманн. А зрительница телеканала, назвавшая себя Ритой Мадд, спросила президента США: «почему так много предприятий закрывается, если все хорошо?». «Очередной возмутительный поступок», — считает зритель, представившийся как Гейл Кэри. «Законопроект подписан, но что мешает железнодорожникам просто не выполнять свою работу?» — выразил свое мнение пользователь под именем Рикардо Родригес. Ранее один из крупнейших профсоюзов работников железнодорожного транспорта США SMART выступил против предварительного соглашения с отраслевыми компаниями, заключенного при участии Байдена. Это грозило крупнейшей забастовкой американских рабочих, которую сам президент США называл катастрофой. Около 100 тысяч работников американских железных дорог могли объявить забастовку 9 декабря. Их профсоюзы требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с нарастающим в обществе напряжением, способным вызвать транспортный коллапс, Байден подписал законопроект, блокирующий забастовки работников железнодорожного транспорта США. Его поддержали обе палаты американского Конгресса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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