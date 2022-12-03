Американцы раскритиковали Байдена за подавление забастовки железнодорожников

Зрители CBS возмутились указом Байдена, подавляющим забастовки железнодорожников

04 декабря 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

Указ Байдена поддержал Конгресс США Фото: Официальный сайт президента Украины Американцы возмутились указом президента США Джо Байдена, предотвращающим массовую забастовку работников железнодорожного транспорта. Своим мнением они поделились в комментариях под видео канала CBS News. Около 100 тысяч рабочих планировали выразить свое мнение 9 декабря. «Вместо того, чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать», — возмутилась зрительница youtube-канала под никнеймом Кэмерон Глинн. «Байден, возможно, только что сломал хребет организованным рабочим», — поддержал ее пользователь под псевдонимом Хуси3р Майк. «Эй, Джо… разве это не ТОЧНОЕ определение вмешательства в „свободный рынок“?» — задался вопросом пользователь под ником Нортон Ньюманн. А зрительница телеканала, назвавшая себя Ритой Мадд, спросила президента США: «почему так много предприятий закрывается, если все хорошо?». «Очередной возмутительный поступок», — считает зритель, представившийся как Гейл Кэри. «Законопроект подписан, но что мешает железнодорожникам просто не выполнять свою работу?» — выразил свое мнение пользователь под именем Рикардо Родригес. Ранее один из крупнейших профсоюзов работников железнодорожного транспорта США SMART выступил против предварительного соглашения с отраслевыми компаниями, заключенного при участии Байдена. Это грозило крупнейшей забастовкой американских рабочих, которую сам президент США называл катастрофой. Около 100 тысяч работников американских железных дорог могли объявить забастовку 9 декабря. Их профсоюзы требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с нарастающим в обществе напряжением, способным вызвать транспортный коллапс, Байден подписал законопроект, блокирующий забастовки работников железнодорожного транспорта США. Его поддержали обе палаты американского Конгресса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американцы возмутились указом президента США Джо Байдена, предотвращающим массовую забастовку работников железнодорожного транспорта. Своим мнением они поделились в комментариях под видео канала CBS News. Около 100 тысяч рабочих планировали выразить свое мнение 9 декабря. «Вместо того, чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать», — возмутилась зрительница youtube-канала под никнеймом Кэмерон Глинн. «Байден, возможно, только что сломал хребет организованным рабочим», — поддержал ее пользователь под псевдонимом Хуси3р Майк. «Эй, Джо… разве это не ТОЧНОЕ определение вмешательства в „свободный рынок“?» — задался вопросом пользователь под ником Нортон Ньюманн. А зрительница телеканала, назвавшая себя Ритой Мадд, спросила президента США: «почему так много предприятий закрывается, если все хорошо?». «Очередной возмутительный поступок», — считает зритель, представившийся как Гейл Кэри. «Законопроект подписан, но что мешает железнодорожникам просто не выполнять свою работу?» — выразил свое мнение пользователь под именем Рикардо Родригес. Ранее один из крупнейших профсоюзов работников железнодорожного транспорта США SMART выступил против предварительного соглашения с отраслевыми компаниями, заключенного при участии Байдена. Это грозило крупнейшей забастовкой американских рабочих, которую сам президент США называл катастрофой. Около 100 тысяч работников американских железных дорог могли объявить забастовку 9 декабря. Их профсоюзы требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с нарастающим в обществе напряжением, способным вызвать транспортный коллапс, Байден подписал законопроект, блокирующий забастовки работников железнодорожного транспорта США. Его поддержали обе палаты американского Конгресса.