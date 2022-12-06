06 декабря 2022

В США спрогнозировали возвращение стабильности в отношениях с РФ

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В США заявили, что устойчивость в отношениях с РФ наступит не скоро Фото:
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Устойчивость в отношениях с Россией наступит не скоро. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — сказала Шерман в ходе выступления в римском университете Luiss, ее слова передает РИА Новости. Она выразила надежду, что страны смогут возобновить диалог и прийти к общему разрешению вопроса.

Ранее Шерман заявляла, что выбор дальнейшего развития ситуации остается за РФ. По ее словам, в Вашингтоне надеются, что Москва выберет мир и безопасность.

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Устойчивость в отношениях с Россией наступит не скоро. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — сказала Шерман в ходе выступления в римском университете Luiss, ее слова передает РИА Новости. Она выразила надежду, что страны смогут возобновить диалог и прийти к общему разрешению вопроса. Ранее Шерман заявляла, что выбор дальнейшего развития ситуации остается за РФ. По ее словам, в Вашингтоне надеются, что Москва выберет мир и безопасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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