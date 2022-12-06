В США спрогнозировали возвращение стабильности в отношениях с РФ

07 декабря 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

В США заявили, что устойчивость в отношениях с РФ наступит не скоро Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Устойчивость в отношениях с Россией наступит не скоро. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — сказала Шерман в ходе выступления в римском университете Luiss, ее слова передает РИА Новости. Она выразила надежду, что страны смогут возобновить диалог и прийти к общему разрешению вопроса. Ранее Шерман заявляла, что выбор дальнейшего развития ситуации остается за РФ. По ее словам, в Вашингтоне надеются, что Москва выберет мир и безопасность.

Устойчивость в отношениях с Россией наступит не скоро. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — сказала Шерман в ходе выступления в римском университете Luiss, ее слова передает РИА Новости. Она выразила надежду, что страны смогут возобновить диалог и прийти к общему разрешению вопроса. Ранее Шерман заявляла, что выбор дальнейшего развития ситуации остается за РФ. По ее словам, в Вашингтоне надеются, что Москва выберет мир и безопасность.