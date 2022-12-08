Завод вырастит саженцы малины и других ягодных культур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Копейске Челябинской области построят единственный в стране завод укоренения черенков ягодных кустов. Как URA.RU сообщил директор компании «Росток» Алексей Докучаев, ежегодно предприятие будет выращивать 10 млн саженцев.

«Подготовили проект по строительству завода укоренения черенков на территории Копейского округа, возле аэропорта „Калачево“. На четырех тысячах квадратных метров планируем выращивать ежегодно до 10 млн саженцев», — отметил URA.RU Докучаев.

Производственная площадка объединит главный цех, тепличный комплекс и хозпостройки. На территориях в 38 га (Сосновский район и Копейский округ) разместят базу для выращивания маточных растений, с которых будут срезать черенки для выращивания. Помощь в реализации проекта оказали министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин и мэр Копейска Андрей Фолейчик.

Технология предполагает создание в помещениях завода условий, оптимальных для различных культур: смородины, жимолости, крыжовника, малины и ежевики, которые размножаются вегетативно. Состояние среды будет автоматически поддерживаться компьютером.

Проект создания завода рассчитан на три года. Объем инвестиций превысит 500 миллионов рублей. На предприятии предусматривают два формата работы: выращивание собственных сортов и по заказу. Если в обычной ситуации аграрии отводят на закладку новой культуры три года, то с помощью челябинского завода на разведение культуры затратят всего год. При этом стоимость местных саженцев будет примерно в два раз меньше европейской продукции — доллар вместо двух. В настоящее время сельхозпредприятия порядка 60% саженцев завозят из-за рубежа, прежде всего, из Польши и Голландии и других недружественных стран.

Программа импортозамещения в России призвана минимизировать эффект экономических санкций. Ограничения ввели ряд стран после начала проведения спецоперации на Украине 24 февраля.

На площадке разместят цех, тепличный комплекс и хозпомещения Макет: компания «Росток»

Инвестиции в проект превысят 500 млн рублей Макет: компания «Росток»