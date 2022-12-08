08 декабря 2022

Звезда «Реальных пацанов» расскажет пермякам, как попасть в кино

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Пресс конференция кино компании
Антон Богданов приглашает к разговору Фото:

Актер и режиссер, звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов в онлайн-режиме ответит на вопросы пермяков. В рамках проекта «Наставник» в соцсети «ВКонтакте» Богданов расскажет, как можно попасть в кино.

«Антон расскажет много интересного о кинематографе, ответит на все вопросы и поделится секретом, как стать частью мира кино в Перми!» — сообщает Пермская кинокомиссия в соцсетях. Прямой эфир состоится 13 декабря в 20:00 в группе «Наставник» соцсети «ВКонтакте».

Антон Богданов — российский актер, режиссер и продюсер. Популярность получил после роли в сериале «Реальные пацаны». В 2022 году вышла его третья режиссерская работа — картина «Иван Семенов: Школьный переполох».

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Актер и режиссер, звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов в онлайн-режиме ответит на вопросы пермяков. В рамках проекта «Наставник» в соцсети «ВКонтакте» Богданов расскажет, как можно попасть в кино. «Антон расскажет много интересного о кинематографе, ответит на все вопросы и поделится секретом, как стать частью мира кино в Перми!» — сообщает Пермская кинокомиссия в соцсетях. Прямой эфир состоится 13 декабря в 20:00 в группе «Наставник» соцсети «ВКонтакте». Антон Богданов — российский актер, режиссер и продюсер. Популярность получил после роли в сериале «Реальные пацаны». В 2022 году вышла его третья режиссерская работа — картина «Иван Семенов: Школьный переполох».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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