Звезда «Реальных пацанов» расскажет пермякам, как попасть в кино

Антон Богданов приглашает к разговору Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Актер и режиссер, звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов в онлайн-режиме ответит на вопросы пермяков. В рамках проекта «Наставник» в соцсети «ВКонтакте» Богданов расскажет, как можно попасть в кино.

«Антон расскажет много интересного о кинематографе, ответит на все вопросы и поделится секретом, как стать частью мира кино в Перми!» — сообщает Пермская кинокомиссия в соцсетях. Прямой эфир состоится 13 декабря в 20:00 в группе «Наставник» соцсети «ВКонтакте».

Антон Богданов — российский актер, режиссер и продюсер. Популярность получил после роли в сериале «Реальные пацаны». В 2022 году вышла его третья режиссерская работа — картина «Иван Семенов: Школьный переполох».