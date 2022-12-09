На встрече обсуждалась важность патриотического воспитания среди подрастающего поколения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 декабря встретился с Героями России и родителями тех, кто погиб, отдавая долг Родине. Об этом сообщил глава региона.

«В День Героев Отечества встретился с нашими Героями России — Сергеем Зябловым, Ильей Панфиловым и родителями наших павших Героев: Евгения Родионова, Тимура Ибрагимова, Артура Курбангалеева и Дмитрия Новоселова. Они совершили подвиги во имя страны и людей, ради будущего России. И на Южном Урале об этом не забывают», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что вместе с родителями павших ребят в регионе бережно хранят память о них. Их имена носят школы и улицы, об их поступках рассказывают на уроках детям. И родители активно участвуют.

«Время не лечит от боли утрат. Но Герои продолжают жить в памяти других людей. Рассказы об их поступках воспитывают в подрастающем поколении самые лучшие человеческие качества — верность долгу, любовь к людям и родной стране», — заявил глава региона.

Текслер добавил, что сейчас многие мужчины сражаются в Донбассе. Он пожелал им победить и вернуться домой. Своему заместителю Алексею Фартыгину губернатор поручил проработать вопрос по введению в школах патриотических уроков в память о героях нового времени.