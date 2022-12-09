По Ясиноватой выпустили 15 тысяч крупнокалиберных снарядов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко впервые 9 декабря посетил Челябинскую область. Сейчас он встречается с губернатором Алексем Текслером. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме «Единой России».

«Шевченко впервые посетил Челябинскую область. В эти минуты у него проходит встреча с главой региона Текслером. В рамках встречи обсуждаются вопросы взаимодействия, работы по восстановлению инфраструктуры Ясиноватой и помощи в рамках реализации гуманитарной миссии партии», — заявили URA.RU в пресс-службе «ЕР».

Челябинская область восстанавливает в Ясиноватой социальные объекты. Подшефному городу предоставлена вся необходимая техника, чтобы город полноценно функционировал. Дети в этот сложный период обучаются и отдыхают на территории региона, рассказал глава Ясиноватой.

«С помощью Челябинской области мы делаем все возможное для того, чтобы город продолжал жить: есть котельные, электричество, вода, все коммунальные условия, работают магазины и аптеки. Ясиноватая продолжает жить — это главное! Я приехал с благодарностью к руководству и жителям региона за помощь, которую вы оказываете», — отметил Шевченко.

Сегодня в Ясиноватой проживает 15 тысяч человек, за последний год прилетело более 15 тысяч крупнокалиберных снарядов. В результате обстрелов было разрушено более 2 тысяч объектов, 40 человек погибло и 160 мирных жителей получили ранения.

Ранее правительство области начало восстанавливать Свято-Преображенский храм в Донбассе, уничтоженный ВСУ. По храму украинские националисты в апреле 2022 года нанесли не менее десяти артиллерийских ударов, и он практически полностью выгорел.

Челябинский губернатор Алексей Текслер посещал ДНР в середине июня. Во время своей поездки он подписал соглашение о предоставлении помощи республике со стороны региона. Регион взял шефство над двумя городами: Ясиноватая и Волноваха.

Дмитрий Шевченко также познакомился с историей и культурой нашего региона на площадке исторического музея Южного Урала Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»