Правительство Челябинской области начало восстанавливать Свято-Преображенский храм в Донбассе, уничтоженный ВСУ. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе администрации Волновахского района ДНР.
«По заказу Челябинской области подрядчиком восстанавливается Свято-Преображенский храм», — написали в социальных сетях представители администрации Волновахского района и выложили фотографии строительных работ.
Свято-Преображенский храм украинские националисты обстреляли в апреле 2022 года. По территории храма нанесли не менее десяти артиллерийских ударов, и он практически полностью выгорел. Однако огонь не тронул икону Божией Матери Неопалимая Купина, что местные жители сочли за чудо.
Челябинский губернатор Алексей Текслер посещал ДНР в середине июня. Во время своей поездки он подписал соглашение о предоставлении помощи республике со стороны региона. Регион взял шефство над двумя городами: Ясиноватая и Волноваха. Челябинские рабочие бригады сразу стали восстанавливать инфраструктуру, разрушенную в ходе обстрела ВСУ.
Правительство Челябинской области начало восстанавливать Свято-Преображенский храм в Донбассе, уничтоженный ВСУ. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе администрации Волновахского района ДНР. «По заказу Челябинской области подрядчиком восстанавливается Свято-Преображенский храм», — написали в социальных сетях представители администрации Волновахского района и выложили фотографии строительных работ. Свято-Преображенский храм украинские националисты обстреляли в апреле 2022 года. По территории храма нанесли не менее десяти артиллерийских ударов, и он практически полностью выгорел. Однако огонь не тронул икону Божией Матери Неопалимая Купина, что местные жители сочли за чудо. Челябинский губернатор Алексей Текслер посещал ДНР в середине июня. Во время своей поездки он подписал соглашение о предоставлении помощи республике со стороны региона. Регион взял шефство над двумя городами: Ясиноватая и Волноваха. Челябинские рабочие бригады сразу стали восстанавливать инфраструктуру, разрушенную в ходе обстрела ВСУ. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.