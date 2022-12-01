Челябинские власти начали восстанавливать уничтоженный ВСУ храм. Фото

По территории храма нанесли не менее десяти артиллерийских ударов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Правительство Челябинской области начало восстанавливать Свято-Преображенский храм в Донбассе, уничтоженный ВСУ. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе администрации Волновахского района ДНР.

«По заказу Челябинской области подрядчиком восстанавливается Свято-Преображенский храм», — написали в социальных сетях представители администрации Волновахского района и выложили фотографии строительных работ.

Свято-Преображенский храм украинские националисты обстреляли в апреле 2022 года. По территории храма нанесли не менее десяти артиллерийских ударов, и он практически полностью выгорел. Однако огонь не тронул икону Божией Матери Неопалимая Купина, что местные жители сочли за чудо.

Челябинский губернатор Алексей Текслер посещал ДНР в середине июня. Во время своей поездки он подписал соглашение о предоставлении помощи республике со стороны региона. Регион взял шефство над двумя городами: Ясиноватая и Волноваха. Челябинские рабочие бригады сразу стали восстанавливать инфраструктуру, разрушенную в ходе обстрела ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

Снаряды нацистов уничтожили храм в апреле 2022 года Фото: пресс-служба администрации Волновахского района