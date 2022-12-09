Новый мэр Карабаша Станислав Афанасенко разрезал юбилейный торт Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Карабаше Челябинской области презентовали книгу об истории города и новый логотип. Это стало ярким завершением празднования 200-летнего юбилея.

«На презентацию книги „Карабаш. Медный век“, которая состоялась в ТРЦ „Медь“, пригласили создателей книги, краеведов и жителей, принимавших непосредственное участие в сборе исторических материалов. Книга будет передана во все школы, библиотеки и другие образовательные учреждения города и области. Также жителям продемонстрировали новый логотип „Карабаш. Город на Урале“, созданный специально к 200-летию города», — уточнили URA.RU в пресс-службе РМК, которая выступила спонсором проектов.

В пресс-службе РМК добавили, что авторами 268-страничной книги стали главный редактор издания «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский и журналист, краевед Татьяна Кожевникова. Они больше года работали над систематизацией архивных материалов, собирали воспоминания современников. На презентации книги также открыта фотовыставка, посвященная истории города. Она будет работать бесплатно в течение месяца.

Новый мэр Карабаша Станислав Афанасенко, которого избрали 9 декабря, разрезал юбилейный торт в виде нового логотипа города. Должность мэра стала вакантной, когда 19 октября ушел в отставку экс-градоначальник Олег Буданов. После этого и. о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь».

Ранее на городском пруду Карабаша был открыт плавающий светомузыкальный фонтан, в городе заработала воскресная школа и готовится к открытию бассейн. Также в городе появилось новое пожарное депо, а за последние годы — множество разнообразных социальных, культурных, спортивных и жилых объектов. В результате Карабаш претендует на звание лучшего моногорода в регионе.

В рамках презентации открылась фотовыставка, посвященная истории города Пресс-служба РМК

Авторами 268-страничной книги стали главный редактор издания «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский и журналист, краевед Татьяна Кожевникова Пресс-служба РМК

Экспозиция будет работать бесплатно Пресс-служба РМК