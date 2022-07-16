Жителям Карабаша подарили плавающий фонтан к 200-летию города

Плавающий светомузыкальный фонтан появился на городском пруду к 200-летию Карабаша (Челябинская область). Вечером горожане могут наблюдать настоящее светомузыкальное шоу, а днем — танцующие струи.
«Высота струй фонтана достигает 20 метров. Воду подают 29 насосов. Освещение обеспечивают 127 светодиодных RGB+W светильников и одно лазерное оборудование», — сообщили в пресс-службе «Карабашмеди», которая выступала спонсором проекта.
Для наблюдения за фонтаном для горожан обустроили набережную с пешеходной зоной, сквер с малыми архитектурными формами. Пруд очистили впервые за последние 60 лет.
На объекте сегодня побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он также посетил мотофристайл шоу FMX13, приуроченное к празднованию юбилея Карабаша. Кроме того, перед горожанами выступили звезды велофристайла из Freestyleshow. Лучшие райдеры России в дисциплинах BMX и MTB выполнили уникальные для Европы и России трюки.
Плавающий светомузыкальный фонтан появился на городском пруду к 200-летию Карабаша (Челябинская область). Вечером горожане могут наблюдать настоящее светомузыкальное шоу, а днем — танцующие струи. «Высота струй фонтана достигает 20 метров. Воду подают 29 насосов. Освещение обеспечивают 127 светодиодных RGB+W светильников и одно лазерное оборудование», — сообщили в пресс-службе «Карабашмеди», которая выступала спонсором проекта. Для наблюдения за фонтаном для горожан обустроили набережную с пешеходной зоной, сквер с малыми архитектурными формами. Пруд очистили впервые за последние 60 лет. На объекте сегодня побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он также посетил мотофристайл шоу FMX13, приуроченное к празднованию юбилея Карабаша. Кроме того, перед горожанами выступили звезды велофристайла из Freestyleshow. Лучшие райдеры России в дисциплинах BMX и MTB выполнили уникальные для Европы и России трюки.