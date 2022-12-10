Вучич: еще одна страна подаст заявку на членство в НАТО

Александр Вучич сообщил, что Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в ЕС
Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в Евросоюз. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
«Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в ЕС, это нарушение Вашингтонских соглашений», — заявил Вучич, его слова передает ТАСС. По его словам, Сербия направит запрос командующему миссии НАТО на введение в Косово контингента сил безопасности Сербии.
Ранее стало известно, что Брюссель подтвердил, что Приштина намерена подать заявку на членство в ЕС до конца декабря, пишет RT. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг переговорил с Вучичем по телефону насчет конфликта в Косово.
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