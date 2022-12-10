Вучич: еще одна страна подаст заявку на членство в НАТО Президент Сербии Вучич: Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в ЕС 10 декабря 2022 в 23:37 Размер текста - 17 + Александр Вучич сообщил, что Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в ЕС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в Евросоюз. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в ЕС, это нарушение Вашингтонских соглашений», — заявил Вучич, его слова передает ТАСС. По его словам, Сербия направит запрос командующему миссии НАТО на введение в Косово контингента сил безопасности Сербии. Ранее стало известно, что Брюссель подтвердил, что Приштина намерена подать заявку на членство в ЕС до конца декабря, пишет RT. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг переговорил с Вучичем по телефону насчет конфликта в Косово. Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в Евросоюз. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Приштина 15 декабря подаст запрос о членстве в ЕС, это нарушение Вашингтонских соглашений», — заявил Вучич, его слова передает ТАСС. По его словам, Сербия направит запрос командующему миссии НАТО на введение в Косово контингента сил безопасности Сербии. Ранее стало известно, что Брюссель подтвердил, что Приштина намерена подать заявку на членство в ЕС до конца декабря, пишет RT. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг переговорил с Вучичем по телефону насчет конфликта в Косово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям