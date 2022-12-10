Глава ХМАО Наталья Комарова окажет помощь родителям погибших детей

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила департаменту соцразвития оказать поддержку родителям детей, погибших при пожаре в поселке Белый Яр Сургутского района. Об этом сообщается в telegram-канале правительства округа «Югра Z Официально».
«Родителям погибших детей оказывается психологическая помощь. Семье выплатят 100 тыс. рублей, в связи с экстремальной жизненной ситуацией, окажут помощь в проведении похорон», — сообщает пресс-служба окружного правительства.
Комарова выразила соболезнования родителям погибших детей в телефонном разговоре, сказала слова поддержки. Также окружные власти направят в муниципалитеты Югры рекомендации по профилактике подобных случаев.
Ранее URA.RU сообщило, что в Сургутском районе при пожаре в деревянном доме погибло двое детей. Вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов считает, что подобных трагедий можно избежать, если изучать с детьми правила поведения в чрезвычайных ситуациях. В связи с происшествием, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», ход расследования взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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