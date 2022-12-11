Боррель признал урон Евросоюзу от Украины Глава евродипломатии Боррель: ЕС передал оружие Украине, истощив собственные запасы 12 декабря 2022 в 00:02 Размер текста - 17 + Поддержка Украины истощает запасы вооружений ЕС, заявил Боррель Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные запасы Евросоюза (ЕС) истощились на фоне оказываемой поддержки Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились», — заявил глава дипломатии ЕС, слова которого приводятся на сайте европейской внешнеполитической службы. Ранее Боррель заявил, что у ЕС истощаются запасы оружия, поскольку военно-промышленный комплекс ЕС не получает должного финансирования. Кроме того, в Пентагоне сообщили о потере контроля над собственным запасами оружия из-за конфликта на Украине. По заявлению заместителя помощника главы Пентагона Кимберли Джексон, поставки вооружения со стороны США привели к трудностям с мониторингом собственных резервов. Военные запасы Евросоюза (ЕС) истощились на фоне оказываемой поддержки Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились», — заявил глава дипломатии ЕС, слова которого приводятся на сайте европейской внешнеполитической службы. Ранее Боррель заявил, что у ЕС истощаются запасы оружия, поскольку военно-промышленный комплекс ЕС не получает должного финансирования. Кроме того, в Пентагоне сообщили о потере контроля над собственным запасами оружия из-за конфликта на Украине. По заявлению заместителя помощника главы Пентагона Кимберли Джексон, поставки вооружения со стороны США привели к трудностям с мониторингом собственных резервов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям