МИД РФ: действия США говорят о желании повторить Карибский кризис 13 декабря 2022 в 21:08 Размер текста - 17 + В МИД РФ уточнили, что своими действиями США и НАТО могут спровоцировать Карибский кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приближая свое вооружение к границам России, США и страны НАТО провоцируют Карибский кризис. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Планы США и НАТО по постоянному приближению к российским рубежам своей военной инфраструктуры <…> являются тревожным фактором. [Их действия] действительно, может быть по степени своей опасности сопоставимы с Карибским кризисом», — уточнил он. Его слова приводят РИА Новости. Замминистра уточнил, что своими действиями США и НАТО дестабилизируют безопасность РФ. Рябков подчеркивает, что если во времена Карибского кризиса Вашингтон сделал выводы и не пересек опасную черту, то как США поведут на этот раз — неизвестно. Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявлял о том, что США провоцируют армагеддон. Президент США Джо Байден подчеркивал, что впервые со времен Карибского кризиса миру угрожает ядерная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что ситуация вокруг Украины схожа с Карибским кризисом, пишет RT. Приближая свое вооружение к границам России, США и страны НАТО провоцируют Карибский кризис. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Планы США и НАТО по постоянному приближению к российским рубежам своей военной инфраструктуры <…> являются тревожным фактором. [Их действия] действительно, может быть по степени своей опасности сопоставимы с Карибским кризисом», — уточнил он. Его слова приводят РИА Новости. Замминистра уточнил, что своими действиями США и НАТО дестабилизируют безопасность РФ. Рябков подчеркивает, что если во времена Карибского кризиса Вашингтон сделал выводы и не пересек опасную черту, то как США поведут на этот раз — неизвестно. Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявлял о том, что США провоцируют армагеддон. Президент США Джо Байден подчеркивал, что впервые со времен Карибского кризиса миру угрожает ядерная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что ситуация вокруг Украины схожа с Карибским кризисом, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям