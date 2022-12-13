МИД РФ: действия США говорят о желании повторить Карибский кризис

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В МИД РФ уточнили, что своими действиями США и НАТО могут спровоцировать Карибский кризис Фото:

Приближая свое вооружение к границам России, США и страны НАТО провоцируют Карибский кризис. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Планы США и НАТО по постоянному приближению к российским рубежам своей военной инфраструктуры <…> являются тревожным фактором. [Их действия] действительно, может быть по степени своей опасности сопоставимы с Карибским кризисом», — уточнил он. Его слова приводят РИА Новости.

Замминистра уточнил, что своими действиями США и НАТО дестабилизируют безопасность РФ. Рябков подчеркивает, что если во времена Карибского кризиса Вашингтон сделал выводы и не пересек опасную черту, то как США поведут на этот раз — неизвестно.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявлял о том, что США провоцируют армагеддон. Президент США Джо Байден подчеркивал, что впервые со времен Карибского кризиса миру угрожает ядерная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что ситуация вокруг Украины схожа с Карибским кризисом, пишет RT.

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Приближая свое вооружение к границам России, США и страны НАТО провоцируют Карибский кризис. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Планы США и НАТО по постоянному приближению к российским рубежам своей военной инфраструктуры <…> являются тревожным фактором. [Их действия] действительно, может быть по степени своей опасности сопоставимы с Карибским кризисом», — уточнил он. Его слова приводят РИА Новости. Замминистра уточнил, что своими действиями США и НАТО дестабилизируют безопасность РФ. Рябков подчеркивает, что если во времена Карибского кризиса Вашингтон сделал выводы и не пересек опасную черту, то как США поведут на этот раз — неизвестно. Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявлял о том, что США провоцируют армагеддон. Президент США Джо Байден подчеркивал, что впервые со времен Карибского кризиса миру угрожает ядерная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что ситуация вокруг Украины схожа с Карибским кризисом, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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