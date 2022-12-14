14 декабря 2022

Экс-глава челябинского района отправил бронеавтомобиль в зону СВО. Видео

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Город. Курган, бтр, символ z
Бронемашина поможет военным с выполнением задач Фото:
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Бывший глава Карталинского района Челябинской области Александр Сутункин подготовил бронеавтомобиль для отправки в зону боевых действий. Сейчас идет загрузка машины всем необходимым.

«Это моя лепта в общее дело. Машина помогала нам с гражданскими задачами, теперь пусть поможет солдатам», — передает слова Сутункина издание «Карталинская новь».

По словам экс-главы Карталинского района, сначала машина отправится в Чесменский район. А уже оттуда ее повезут бойцам в зону СВО.

Ранее из Челябинска на передовую отправили бронированную «Ниву» и пять «ГАЗелей». Груз доставлен в батальон «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин.

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Бывший глава Карталинского района Челябинской области Александр Сутункин подготовил бронеавтомобиль для отправки в зону боевых действий. Сейчас идет загрузка машины всем необходимым. «Это моя лепта в общее дело. Машина помогала нам с гражданскими задачами, теперь пусть поможет солдатам», — передает слова Сутункина издание «Карталинская новь». По словам экс-главы Карталинского района, сначала машина отправится в Чесменский район. А уже оттуда ее повезут бойцам в зону СВО. Ранее из Челябинска на передовую отправили бронированную «Ниву» и пять «ГАЗелей». Груз доставлен в батальон «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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