Экс-глава челябинского района отправил бронеавтомобиль в зону СВО. Видео

15 декабря 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Бронемашина поможет военным с выполнением задач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший глава Карталинского района Челябинской области Александр Сутункин подготовил бронеавтомобиль для отправки в зону боевых действий. Сейчас идет загрузка машины всем необходимым. «Это моя лепта в общее дело. Машина помогала нам с гражданскими задачами, теперь пусть поможет солдатам», — передает слова Сутункина издание «Карталинская новь». По словам экс-главы Карталинского района, сначала машина отправится в Чесменский район. А уже оттуда ее повезут бойцам в зону СВО. Ранее из Челябинска на передовую отправили бронированную «Ниву» и пять «ГАЗелей». Груз доставлен в батальон «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин.

Бывший глава Карталинского района Челябинской области Александр Сутункин подготовил бронеавтомобиль для отправки в зону боевых действий. Сейчас идет загрузка машины всем необходимым. «Это моя лепта в общее дело. Машина помогала нам с гражданскими задачами, теперь пусть поможет солдатам», — передает слова Сутункина издание «Карталинская новь». По словам экс-главы Карталинского района, сначала машина отправится в Чесменский район. А уже оттуда ее повезут бойцам в зону СВО. Ранее из Челябинска на передовую отправили бронированную «Ниву» и пять «ГАЗелей». Груз доставлен в батальон «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин.