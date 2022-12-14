Бронемашина поможет военным с выполнением задач
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бывший глава Карталинского района Челябинской области Александр Сутункин подготовил бронеавтомобиль для отправки в зону боевых действий. Сейчас идет загрузка машины всем необходимым.
«Это моя лепта в общее дело. Машина помогала нам с гражданскими задачами, теперь пусть поможет солдатам», — передает слова Сутункина издание «Карталинская новь».
По словам экс-главы Карталинского района, сначала машина отправится в Чесменский район. А уже оттуда ее повезут бойцам в зону СВО.
Ранее из Челябинска на передовую отправили бронированную «Ниву» и пять «ГАЗелей». Груз доставлен в батальон «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин.
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