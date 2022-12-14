14 декабря 2022

Челябинцы не одобрили проект новой ветки метротрама. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по метротрамваю и мосту по улице Энгельса. Челябинск, публичные слушания, проект метротрамвая
На ветке по проекту должны быть остановки — «Площадь Революции» и «ЮУрГУ» Фото:

Челябинцы не одобрили проект новой ветки метротрамвая от площади Революции до ЮУрГУ на публичных слушаниях, которые прошли 15 декабря. Проект решили вынести на комиссию, передает корреспондент URA.RU.

«Изменения коснутся конечной станции. Теперь ветка пройдет от площади Революции не до ТК „Курчатов“, через который мог бы осуществляться выход из метро, а до ЮУрГУ. Это не устроило многих слушателей, поэтому вопрос решили вынести на комиссию», — пояснили URA.RU на слушаниях.

Согласно документации, метротрам свяжет площадь Революции и ЮУрГУ. Входы и выходы в метро будут расположены у восточного крыла университета и на противоположной стороне проспекта Ленина. На ветке будет две остановки — «Площадь Революции» и «ЮУрГУ».

Строительство метро в Челябинске началось еще во времена СССР, но так и не было завершено. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин ранее пояснил, что метротрам в Челябинске необходимо достроить во избежание техногенной катастрофы. 18 августа выбрали подрядчика по строительству метро на тендер, начальная стоимость которого составила 49,5 млрд рублей. Победителем стала Группа компаний «Моспроект — 3».

Публичные слушания по метротрамваю и мосту по улице Энгельса. Челябинск
Согласно проекту, теперь ветка пройдет от площади Революции не до ТК «Курчатов», а до университета
Фото:
Строительство метро в Челябинске началось еще во времена СССР, но так и не было завершено

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Челябинцы не одобрили проект новой ветки метротрамвая от площади Революции до ЮУрГУ на публичных слушаниях, которые прошли 15 декабря. Проект решили вынести на комиссию, передает корреспондент URA.RU. «Изменения коснутся конечной станции. Теперь ветка пройдет от площади Революции не до ТК „Курчатов“, через который мог бы осуществляться выход из метро, а до ЮУрГУ. Это не устроило многих слушателей, поэтому вопрос решили вынести на комиссию», — пояснили URA.RU на слушаниях. Согласно документации, метротрам свяжет площадь Революции и ЮУрГУ. Входы и выходы в метро будут расположены у восточного крыла университета и на противоположной стороне проспекта Ленина. На ветке будет две остановки — «Площадь Революции» и «ЮУрГУ». Строительство метро в Челябинске началось еще во времена СССР, но так и не было завершено. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин ранее пояснил, что метротрам в Челябинске необходимо достроить во избежание техногенной катастрофы. 18 августа выбрали подрядчика по строительству метро на тендер, начальная стоимость которого составила 49,5 млрд рублей. Победителем стала Группа компаний «Моспроект — 3».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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