14 декабря 2022

Пермяков приглашают в академию президентской охраны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Ярославле. Ярославль, фсб, силовики, спецслужбы, фсо, охранник, личник
Сотрудники ФСО охраняют первых лиц государства Фото:

Пермяков приглашают поступить для обучения в Академию Федеральной службы охраны России. Объявление о наборе опубликовало в соцсетях министерство образования Пермского края.

«Ты приобретешь востребованную и высокооплачиваемую специальность, а к концу обучения будешь иметь воинское звание лейтенанта», — говорится в сообщении. Академия находится в Орле, для поступления можно обратиться в Центр спецсвязи и информации ФСО РФ в Перми.

Как указано на сайте академии, ее курсанты при зачислении поступают на военную службу. Они находятся на полном государственном обеспечении, а также им выплачивается денежное довольствие. Вуз готовит кадры для ФСО России и других спецслужб. Служба безопасности президента РФ является одним из подразделений ФСО.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

Пермяков приглашают поступить для обучения в Академию Федеральной службы охраны России. Объявление о наборе опубликовало в соцсетях министерство образования Пермского края. «Ты приобретешь востребованную и высокооплачиваемую специальность, а к концу обучения будешь иметь воинское звание лейтенанта», — говорится в сообщении. Академия находится в Орле, для поступления можно обратиться в Центр спецсвязи и информации ФСО РФ в Перми. Как указано на сайте академии, ее курсанты при зачислении поступают на военную службу. Они находятся на полном государственном обеспечении, а также им выплачивается денежное довольствие. Вуз готовит кадры для ФСО России и других спецслужб. Служба безопасности президента РФ является одним из подразделений ФСО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...