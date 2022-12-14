Пермяков приглашают в академию президентской охраны

Пермяков приглашают поступить для обучения в Академию Федеральной службы охраны России. Объявление о наборе опубликовало в соцсетях министерство образования Пермского края.
«Ты приобретешь востребованную и высокооплачиваемую специальность, а к концу обучения будешь иметь воинское звание лейтенанта», — говорится в сообщении. Академия находится в Орле, для поступления можно обратиться в Центр спецсвязи и информации ФСО РФ в Перми.
Как указано на сайте академии, ее курсанты при зачислении поступают на военную службу. Они находятся на полном государственном обеспечении, а также им выплачивается денежное довольствие. Вуз готовит кадры для ФСО России и других спецслужб. Служба безопасности президента РФ является одним из подразделений ФСО.
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