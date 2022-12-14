Пермяков приглашают в академию президентской охраны

15 декабря 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСО охраняют первых лиц государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяков приглашают поступить для обучения в Академию Федеральной службы охраны России. Объявление о наборе опубликовало в соцсетях министерство образования Пермского края. «Ты приобретешь востребованную и высокооплачиваемую специальность, а к концу обучения будешь иметь воинское звание лейтенанта», — говорится в сообщении. Академия находится в Орле, для поступления можно обратиться в Центр спецсвязи и информации ФСО РФ в Перми. Как указано на сайте академии, ее курсанты при зачислении поступают на военную службу. Они находятся на полном государственном обеспечении, а также им выплачивается денежное довольствие. Вуз готовит кадры для ФСО России и других спецслужб. Служба безопасности президента РФ является одним из подразделений ФСО.

Пермяков приглашают поступить для обучения в Академию Федеральной службы охраны России. Объявление о наборе опубликовало в соцсетях министерство образования Пермского края. «Ты приобретешь востребованную и высокооплачиваемую специальность, а к концу обучения будешь иметь воинское звание лейтенанта», — говорится в сообщении. Академия находится в Орле, для поступления можно обратиться в Центр спецсвязи и информации ФСО РФ в Перми. Как указано на сайте академии, ее курсанты при зачислении поступают на военную службу. Они находятся на полном государственном обеспечении, а также им выплачивается денежное довольствие. Вуз готовит кадры для ФСО России и других спецслужб. Служба безопасности президента РФ является одним из подразделений ФСО.