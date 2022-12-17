17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Екатеринбурге возродили развлечения богачей-аристократов. Фото

В Музее истории Екатеринбурга прошел бал-маскарад
© Служба новостей «URA.RU»
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На мероприятии собралось около 75 гостей Фото:

В Музее истории Екатеринбурга решили возродить традиционные развлечения XVIII века после пандемии коронавируса. 17 декабря в особняке генерала Качки прошел общественный бал, который не проводился в столице Урала с 2019 года. Оценить возрождение истории отправился корреспондент URA.RU.

Попасть на бал предлагали по билетам — за одного человека необходимо было отдать 2500 рублей. При этом уметь танцевать было необязательно: все желающие, могли прийти на бал-маскарад с минимальной подготовкой или без нее. Для тех, кто не умел правильно двигаться, танцмейстеры группы Pas de cote устроили мастер-класс на месте. Танцы начала XVIII века проводились под музыкальное сопровождение струнного квартета Orchestra Di Quattro.

Кроме танцевальной программы, гостям бала предложили сыграть в винтажные настольные игры, узнать правила бального этикета и как скрывали следы оспы представители аристократии, сфотографироваться в ретро-фотоателье и примерить аксессуары XVIII и XIX веков. По словам организаторов, таким образом они решили создать площадку, где можно не только потанцевать, но и с головой окунуться в атмосферу трехвековой давности.

Также для гостей организовали фуршет, лотерею, почту, где можно было признаться в своих чувствах участнику маскарада. Напоследок им предложили проголосовать за тему следующего бала: вновь повторить танцы XVIII века, окунуться в XIX век или же устроить вечеринку 1920-х годов.

Городской бал-маскарад проводится в Музее истории Екатеринбурга с 2016 года. Мероприятие чаще всего было посвящено традициям XIX века. Последний раз подобные танцевальные развлечения проводились в МИЕ в 2019 году.

Гостям предложили научиться танцевать танцы начала XVIII века
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Кавалеров на всех не хватало, но дамы нашли выход из ситуации
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Многие пришли на маскарад парами
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Организаторы бала также рассказывали об исторических особенностях мероприятия
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Например, участникам предлагали наклеить «мушки» — именно они помогали скрыть аристократам следы оспы…
…или сыграть в старинные игры
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Танцмейстеры показывали, как на балах устраивали показательные выступления
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В Музее истории Екатеринбурга решили возродить традиционные развлечения XVIII века после пандемии коронавируса. 17 декабря в особняке генерала Качки прошел общественный бал, который не проводился в столице Урала с 2019 года. Оценить возрождение истории отправился корреспондент URA.RU. Попасть на бал предлагали по билетам — за одного человека необходимо было отдать 2500 рублей. При этом уметь танцевать было необязательно: все желающие, могли прийти на бал-маскарад с минимальной подготовкой или без нее. Для тех, кто не умел правильно двигаться, танцмейстеры группы Pas de cote устроили мастер-класс на месте. Танцы начала XVIII века проводились под музыкальное сопровождение струнного квартета Orchestra Di Quattro. Кроме танцевальной программы, гостям бала предложили сыграть в винтажные настольные игры, узнать правила бального этикета и как скрывали следы оспы представители аристократии, сфотографироваться в ретро-фотоателье и примерить аксессуары XVIII и XIX веков. По словам организаторов, таким образом они решили создать площадку, где можно не только потанцевать, но и с головой окунуться в атмосферу трехвековой давности. Также для гостей организовали фуршет, лотерею, почту, где можно было признаться в своих чувствах участнику маскарада. Напоследок им предложили проголосовать за тему следующего бала: вновь повторить танцы XVIII века, окунуться в XIX век или же устроить вечеринку 1920-х годов. Городской бал-маскарад проводится в Музее истории Екатеринбурга с 2016 года. Мероприятие чаще всего было посвящено традициям XIX века. Последний раз подобные танцевальные развлечения проводились в МИЕ в 2019 году.
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