В Музее истории Екатеринбурга решили возродить традиционные развлечения XVIII века после пандемии коронавируса. 17 декабря в особняке генерала Качки прошел общественный бал, который не проводился в столице Урала с 2019 года. Оценить возрождение истории отправился корреспондент URA.RU.
Попасть на бал предлагали по билетам — за одного человека необходимо было отдать 2500 рублей. При этом уметь танцевать было необязательно: все желающие, могли прийти на бал-маскарад с минимальной подготовкой или без нее. Для тех, кто не умел правильно двигаться, танцмейстеры группы Pas de cote устроили мастер-класс на месте. Танцы начала XVIII века проводились под музыкальное сопровождение струнного квартета Orchestra Di Quattro.
Кроме танцевальной программы, гостям бала предложили сыграть в винтажные настольные игры, узнать правила бального этикета и как скрывали следы оспы представители аристократии, сфотографироваться в ретро-фотоателье и примерить аксессуары XVIII и XIX веков. По словам организаторов, таким образом они решили создать площадку, где можно не только потанцевать, но и с головой окунуться в атмосферу трехвековой давности.
Также для гостей организовали фуршет, лотерею, почту, где можно было признаться в своих чувствах участнику маскарада. Напоследок им предложили проголосовать за тему следующего бала: вновь повторить танцы XVIII века, окунуться в XIX век или же устроить вечеринку 1920-х годов.
Городской бал-маскарад проводится в Музее истории Екатеринбурга с 2016 года. Мероприятие чаще всего было посвящено традициям XIX века. Последний раз подобные танцевальные развлечения проводились в МИЕ в 2019 году.
Гостям предложили научиться танцевать танцы начала XVIII века
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.
В Музее истории Екатеринбурга решили возродить традиционные развлечения XVIII века после пандемии коронавируса. 17 декабря в особняке генерала Качки прошел общественный бал, который не проводился в столице Урала с 2019 года. Оценить возрождение истории отправился корреспондент URA.RU. Попасть на бал предлагали по билетам — за одного человека необходимо было отдать 2500 рублей. При этом уметь танцевать было необязательно: все желающие, могли прийти на бал-маскарад с минимальной подготовкой или без нее. Для тех, кто не умел правильно двигаться, танцмейстеры группы Pas de cote устроили мастер-класс на месте. Танцы начала XVIII века проводились под музыкальное сопровождение струнного квартета Orchestra Di Quattro. Кроме танцевальной программы, гостям бала предложили сыграть в винтажные настольные игры, узнать правила бального этикета и как скрывали следы оспы представители аристократии, сфотографироваться в ретро-фотоателье и примерить аксессуары XVIII и XIX веков. По словам организаторов, таким образом они решили создать площадку, где можно не только потанцевать, но и с головой окунуться в атмосферу трехвековой давности. Также для гостей организовали фуршет, лотерею, почту, где можно было признаться в своих чувствах участнику маскарада. Напоследок им предложили проголосовать за тему следующего бала: вновь повторить танцы XVIII века, окунуться в XIX век или же устроить вечеринку 1920-х годов. Городской бал-маскарад проводится в Музее истории Екатеринбурга с 2016 года. Мероприятие чаще всего было посвящено традициям XIX века. Последний раз подобные танцевальные развлечения проводились в МИЕ в 2019 году.