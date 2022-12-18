18 декабря 2022
17 декабря 2022

В Челябинске Дед Морозы и Снегурочки поздравят всех детей из семей мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Челябинск, дед мороз, поезд деда мороза
Поздравлять детей из семей мобилизованных будут на этой и следующей неделе Фото:

В Челябинске Дед Морозы и Снегурочки накануне Нового Года поздравят всех детей из семей мобилизованных. Об этом 19 ноября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.

«На этой и следующей неделе Деды Морозы и Снегурочки поздравят всех детей из семей мобилизованных. К каждому ребенку они придут на дом» — заявил Авдеев.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. К ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР.

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В Челябинске Дед Морозы и Снегурочки накануне Нового Года поздравят всех детей из семей мобилизованных. Об этом 19 ноября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «На этой и следующей неделе Деды Морозы и Снегурочки поздравят всех детей из семей мобилизованных. К каждому ребенку они придут на дом» — заявил Авдеев. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. К ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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