В Челябинске Дед Морозы и Снегурочки поздравят всех детей из семей мобилизованных

19 декабря 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Поздравлять детей из семей мобилизованных будут на этой и следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске Дед Морозы и Снегурочки накануне Нового Года поздравят всех детей из семей мобилизованных. Об этом 19 ноября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «На этой и следующей неделе Деды Морозы и Снегурочки поздравят всех детей из семей мобилизованных. К каждому ребенку они придут на дом» — заявил Авдеев. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. К ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР.

В Челябинске Дед Морозы и Снегурочки накануне Нового Года поздравят всех детей из семей мобилизованных. Об этом 19 ноября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «На этой и следующей неделе Деды Морозы и Снегурочки поздравят всех детей из семей мобилизованных. К каждому ребенку они придут на дом» — заявил Авдеев. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. К ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР.