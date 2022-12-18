В Челябинске Дед Морозы и Снегурочки поздравят всех детей из семей мобилизованных

Поздравлять детей из семей мобилизованных будут на этой и следующей неделе
В Челябинске Дед Морозы и Снегурочки накануне Нового Года поздравят всех детей из семей мобилизованных. Об этом 19 ноября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.
«На этой и следующей неделе Деды Морозы и Снегурочки поздравят всех детей из семей мобилизованных. К каждому ребенку они придут на дом» — заявил Авдеев.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. К ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР.
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