В Сургуте из-за подорожания стройматериалов возникли проблемы со строительством школ

21 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Власти Сургута увеличат финансирование на строительство школ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте концессионеры столкнулись со сложностями при строительстве школ из-за подорожания стройматериалов. На это во время заседания оперативного штаба обратил внимание глава города Андрей Филатов, передает корреспондент URA.RU. «У меня есть информация, что и по ранее заключенным некоторым концессионным соглашениям у концессионера возникают сложности даже после сдачи проектов в связи с тем, что изменилась стоимость материалов. Концессионное соглашение очень жестко завязывается по стоимости, и на момент заключения были одни обстоятельства стоимости материалов и работ. Сейчас они изменились. Есть по этому поводу какое-то решение?» — обратился к подчиненным Филатов. Чиновники доложили мэру, что необходимо увеличить финансирование на стройку школ. А на некоторых объектах придется заменить концессионера. Сейчас ведутся переговоры с округом о возможности проведения такого маневра. «Основная часть финансирования все-таки региональная. 90% средств являются окружными и 10% — муниципалитета. Соответственно, сейчас решается вопрос, чтобы пройти ценовую экспертизу. Предварительно сейчас ведутся переговоры с округом и новыми концессионерами о необходимых финансовых ресурсах для продолжения строительства и о переносе сроков. Юридические механизмы для этого созданы. Остается вопрос финансирования», — сообщил заместитель главы Сургута Артем Кириленко. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов назвал перевод детей на односменное обучение ключевым вызовом для мэрии. Для этого нужно ввести в городе дополнительные 35 тысяч учебных мест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте концессионеры столкнулись со сложностями при строительстве школ из-за подорожания стройматериалов. На это во время заседания оперативного штаба обратил внимание глава города Андрей Филатов, передает корреспондент URA.RU. «У меня есть информация, что и по ранее заключенным некоторым концессионным соглашениям у концессионера возникают сложности даже после сдачи проектов в связи с тем, что изменилась стоимость материалов. Концессионное соглашение очень жестко завязывается по стоимости, и на момент заключения были одни обстоятельства стоимости материалов и работ. Сейчас они изменились. Есть по этому поводу какое-то решение?» — обратился к подчиненным Филатов. Чиновники доложили мэру, что необходимо увеличить финансирование на стройку школ. А на некоторых объектах придется заменить концессионера. Сейчас ведутся переговоры с округом о возможности проведения такого маневра. «Основная часть финансирования все-таки региональная. 90% средств являются окружными и 10% — муниципалитета. Соответственно, сейчас решается вопрос, чтобы пройти ценовую экспертизу. Предварительно сейчас ведутся переговоры с округом и новыми концессионерами о необходимых финансовых ресурсах для продолжения строительства и о переносе сроков. Юридические механизмы для этого созданы. Остается вопрос финансирования», — сообщил заместитель главы Сургута Артем Кириленко. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов назвал перевод детей на односменное обучение ключевым вызовом для мэрии. Для этого нужно ввести в городе дополнительные 35 тысяч учебных мест.