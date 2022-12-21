21 декабря 2022

Пермяк обокрал тестя ради ставок, но ничего не выиграл

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Деньги зять списал у тестя с карты Фото:

Полиция Соликамска Пермского края закончила расследование кражи денег с банковской каты местного жителя. Как признался обвиняемый, он во время застолья с тестем перевел себе с его банковской карты 70 тысяч рублей. Деньги потратил на ставки в букмекерской конторе, но ничего не выиграл, уточняют в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Вырученные незаконным путем денежные средства обвиняемый потратил на ставки в букмекерской компании, но так ничего и не выиграл. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте пермского главка.

Уголовное дело силовики возбудили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

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Полиция Соликамска Пермского края закончила расследование кражи денег с банковской каты местного жителя. Как признался обвиняемый, он во время застолья с тестем перевел себе с его банковской карты 70 тысяч рублей. Деньги потратил на ставки в букмекерской конторе, но ничего не выиграл, уточняют в ГУ МВД по Пермскому краю. «Вырученные незаконным путем денежные средства обвиняемый потратил на ставки в букмекерской компании, но так ничего и не выиграл. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте пермского главка. Уголовное дело силовики возбудили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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