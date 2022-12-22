Пермские власти оперативно отчитались о выполнении поручений Путина с Госсовета

Полпред в ПФО Комаров помог заманить в Пермь знаковый фестиваль

23 декабря 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

С организацией работы фестиваля в Перми помогал полпред Игорь Комаров Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В 2023 году фестиваль «Театральное Поволжье», который собирает коллективы со всего Приволжского федерального округа, пройдет в Перми. Об этом на заседании федерального штаба по подготовке к 300-летию Перми под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 23 декабря рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это важно в рамках выполнения поручений президента РФ Владимира Путина с Госсовета 22 декабря. «В рамках совместной работы с полномочным представительством в ПФО и лично Игорем Анатольевичем Комаровым [было решено], что фестиваль „Театральное Приволжье“ пройдет в Перми ориентировочно в апреле 2023 года. Все молодежные театральные коллективы приедут в Пермь и будут показывать свое искусство. Это очень актуально исходя из вчерашнего Госсовета, о чем говорил президент в рамках работы с молодежью», — отметил Махонин. Заседание Госсовета 22 декабря под председательством Владимира Путина было посвящено молодежной политике страны. Эта тема — стратегически важная для властей. На заседании глава государства представил стратегию работы с молодыми людьми и детьми, и дал поручения губернаторам.

В 2023 году фестиваль «Театральное Поволжье», который собирает коллективы со всего Приволжского федерального округа, пройдет в Перми. Об этом на заседании федерального штаба по подготовке к 300-летию Перми под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 23 декабря рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это важно в рамках выполнения поручений президента РФ Владимира Путина с Госсовета 22 декабря. «В рамках совместной работы с полномочным представительством в ПФО и лично Игорем Анатольевичем Комаровым [было решено], что фестиваль „Театральное Приволжье“ пройдет в Перми ориентировочно в апреле 2023 года. Все молодежные театральные коллективы приедут в Пермь и будут показывать свое искусство. Это очень актуально исходя из вчерашнего Госсовета, о чем говорил президент в рамках работы с молодежью», — отметил Махонин. Заседание Госсовета 22 декабря под председательством Владимира Путина было посвящено молодежной политике страны. Эта тема — стратегически важная для властей. На заседании глава государства представил стратегию работы с молодыми людьми и детьми, и дал поручения губернаторам.