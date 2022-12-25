На Украине начали возрождать полк «Азов»*: главное к вечеру 25 декабря

Армия России уничтожила технику США и Польши на Украине, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине возрождается ранее уничтоженный военный полк «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти России повысят налоги для тех граждан, которые уехали из страны из-за СВО. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 декабря.
- На Украине начал возрождаться военный полк «Азов», который ранее был уничтожен и частично взят в плен российскими военными в Мариуполе. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
- Власти России собираются повысить налоги для уехавших в другие страны граждан из-за СВО. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Украина отправит своих военных в одну из стран НАТО для обучения управлению системами ЗРК Patriot. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
- В Чечне был создан центр для подготовки бойцов-добровольцев, которые потом отправятся в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного Федерального округа.
- В ходе боевых действий под Бахмутом погиб один из разработчиков серии компьютерных игр Stalker Владимир Ежов. Ему было 38 лет.
- Власти украинского города Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев. Теперь она носит имя Романа Шухевича, главаря Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и пособника гитлеровской армии. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кременчуга.
- Украина может лишиться поддержки главного союзника в лице США после следующего года. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Армия России уничтожила три артиллерийские системы М777, произведенные в США, в районе населенных пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР. Также была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб» в районе города Северск в ДНР, сообщает Пятый канал.
*«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ
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