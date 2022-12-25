Кириенко и Трутнев встретились с борцами-добровольцами перед отправкой на СВО. Фото

25 декабря 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

На встрече Кириенко назвал гарантии победы России в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев встретились в Гудермесе с добровольцами из отряда Российского Союза боевых искусств. Сто бойцов в ближайшее время отправятся в зону СВО, а пока проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне. На встрече также присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. «С бойцами-добровольцами, решившими отравиться на защиту родины, встретились сопредседатели РСБИ: первый заместитель руководителя администрации президента РФ, обладатель 6 дана айкидо айкикай Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО, обладатель 7 дана по киокусинкай Юрий Трутнев», — сообщили в пресс-служба Дальневосточного Федерального округа. Центр подготовки добровольцев на базе Российского университета спецназа в Гудермесе был создан после обращения к президенту РФ Владимиру Путину, напомнил Юрий Трутнев. Пройти в нем обучение могут не только жители Чечни, но и остальных регионов. Также планируется открытие таких центров на других территориях России. «Сегодня в Гудермесе работает центр обучения бойцов не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы будем вместе эту работу продолжать. Создавать такие центров других территориях. Задача центра очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы как можно быстрее победить», — отметил Юрий Трутнев. «И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры — люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую Родину — Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это гарантии того, что мы победим», — подчеркнул Сергей Кириенко. Добровольческий отряд РБСИ «Союз» объединил бойцов из Москвы и Московской области, Адыгеи, Татарстана, Карачаево-Черкесии, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского края, Приморья. «Идея, которая возникла у руководства Российского Союза боевых искусств, оправдывает себя. Многие ребята идут добровольцами, формируют отряды и идут в зону боевых действий. Надеюсь, что те ребята, которые хотят послужить своей Родине, примут правильное решение. Формирование таких отрядов дает определенный толчок», — считает мастер боевых искусств, обладатель 4 дана по каратэ киокусинкай Всеволод Мохирев. В отряд добровольцев РСБИ вошли известные мастера боевых искусств и спортивных организаций. Среди них — мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай Сергей Увицкий, мастер спорта международного класса Сергей Плеханов и другие. Командиром отряда стал мастер спорта России Рамиль Габбасов. Добровольцы обучаются различным видами военных дисциплин: боевая стрельба, инженерная подготовка, занятия по топографии. Обучение будет проходить в течение одного месяца. Фото: Российский университет спецназа Фото: Российский университет спецназа Фото: Российский университет спецназа Фото: Российский университет спецназа Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев встретились в Гудермесе с добровольцами из отряда Российского Союза боевых искусств. Сто бойцов в ближайшее время отправятся в зону СВО, а пока проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне. На встрече также присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. «С бойцами-добровольцами, решившими отравиться на защиту родины, встретились сопредседатели РСБИ: первый заместитель руководителя администрации президента РФ, обладатель 6 дана айкидо айкикай Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО, обладатель 7 дана по киокусинкай Юрий Трутнев», — сообщили в пресс-служба Дальневосточного Федерального округа. Центр подготовки добровольцев на базе Российского университета спецназа в Гудермесе был создан после обращения к президенту РФ Владимиру Путину, напомнил Юрий Трутнев. Пройти в нем обучение могут не только жители Чечни, но и остальных регионов. Также планируется открытие таких центров на других территориях России. «Сегодня в Гудермесе работает центр обучения бойцов не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы будем вместе эту работу продолжать. Создавать такие центров других территориях. Задача центра очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы как можно быстрее победить», — отметил Юрий Трутнев. «И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры — люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую Родину — Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это гарантии того, что мы победим», — подчеркнул Сергей Кириенко. Добровольческий отряд РБСИ «Союз» объединил бойцов из Москвы и Московской области, Адыгеи, Татарстана, Карачаево-Черкесии, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского края, Приморья. «Идея, которая возникла у руководства Российского Союза боевых искусств, оправдывает себя. Многие ребята идут добровольцами, формируют отряды и идут в зону боевых действий. Надеюсь, что те ребята, которые хотят послужить своей Родине, примут правильное решение. Формирование таких отрядов дает определенный толчок», — считает мастер боевых искусств, обладатель 4 дана по каратэ киокусинкай Всеволод Мохирев. В отряд добровольцев РСБИ вошли известные мастера боевых искусств и спортивных организаций. Среди них — мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай Сергей Увицкий, мастер спорта международного класса Сергей Плеханов и другие. Командиром отряда стал мастер спорта России Рамиль Габбасов. Добровольцы обучаются различным видами военных дисциплин: боевая стрельба, инженерная подготовка, занятия по топографии. Обучение будет проходить в течение одного месяца.