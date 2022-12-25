В Екатеринбурге ученые вывели сорт абрикоса, который выдерживает 40-градусный мороз

26 декабря 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

С одного дерева нового сорта абрикоса можно собрать до 30 кг плодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ученые вывели новый морозостойкий сорт абрикоса «Призер», работа над которым продолжалась последние 30 лет. Данный сорт может выдерживать температуру до -40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. «Выведенная косточковая культура отличается высокой зимостойкостью — может выдерживать до -40 С и урожайностью — с одного дерева можно собрать до 30 кг плодов», — рассказали представители УрО РАН. Новый сорт внесли в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендовали его для выращивания на Урале. По словам ученых, уральский климат не благоприятен для садоводства из-за короткого вегетационного периода, весенних холодов, малого количества осадков и суровой зима. «Новый сорт „Призер“ обладает высокой зимостойкостью — цветковые почки устойчивы к зимним колебаниям температуры и весенним заморозкам, стабильными и высокими урожаями — 13,5 тонны с гектара», — пояснил автор нового сорта Фирудин Мамедага оглы Гасымов. Работа над «Призером» шла с 1992 года. К 2022 году удалось добиться того, чтобы данный сорт был устойчив не только к морозам, но и к болезням и вредителям. Новый сорт абрикоса можно купить в магазине ЮУНИИСК в Челябинске и в крупнейших питомниках России. Фото: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге ученые вывели новый морозостойкий сорт абрикоса «Призер», работа над которым продолжалась последние 30 лет. Данный сорт может выдерживать температуру до -40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. «Выведенная косточковая культура отличается высокой зимостойкостью — может выдерживать до -40 С и урожайностью — с одного дерева можно собрать до 30 кг плодов», — рассказали представители УрО РАН. Новый сорт внесли в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендовали его для выращивания на Урале. По словам ученых, уральский климат не благоприятен для садоводства из-за короткого вегетационного периода, весенних холодов, малого количества осадков и суровой зима. «Новый сорт „Призер“ обладает высокой зимостойкостью — цветковые почки устойчивы к зимним колебаниям температуры и весенним заморозкам, стабильными и высокими урожаями — 13,5 тонны с гектара», — пояснил автор нового сорта Фирудин Мамедага оглы Гасымов. Работа над «Призером» шла с 1992 года. К 2022 году удалось добиться того, чтобы данный сорт был устойчив не только к морозам, но и к болезням и вредителям. Новый сорт абрикоса можно купить в магазине ЮУНИИСК в Челябинске и в крупнейших питомниках России.