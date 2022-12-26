Власти Перми продали земельные участки на 180 млн рублей

Продажа и аренда земельных участков на аукционах в Перми за год принесла в городской бюджет 180,2 млн рублей. Большая часть средств — 100,8 млн рублей — была получена в результате реализации шести участков под строительство многоквартирных домов. Информация об этом появилась на сайте администрации Перми.
«В течение года инвесторами и застройщиками арендовано шесть участков под среднеэтажную жилую застройку. Реализация данных участков на торгах принесла в городской бюджет 100,8 млн рублей. Всего по итогам 2022 года реализация земельных участков принесла в городской бюджет 180,2 млн рублей», — пишет мэрия. Большая часть лотов была реализована с превышением начальной цены, стоимость некоторых участков превзошло стартовую в 20 раз.
И. о. замглавы администрации города Ольга Андрианова объяснила, что достичь такой цифры получилось благодаря увеличению числа площадок под многоквартирные дома и сокращению объема единовременной выплаты арендаторам участков под ИЖС. Андрианова также выразила надежду, что в следующем году показатель будет улучшен.
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Продажа и аренда земельных участков на аукционах в Перми за год принесла в городской бюджет 180,2 млн рублей. Большая часть средств — 100,8 млн рублей — была получена в результате реализации шести участков под строительство многоквартирных домов. Информация об этом появилась на сайте администрации Перми. «В течение года инвесторами и застройщиками арендовано шесть участков под среднеэтажную жилую застройку. Реализация данных участков на торгах принесла в городской бюджет 100,8 млн рублей. Всего по итогам 2022 года реализация земельных участков принесла в городской бюджет 180,2 млн рублей», — пишет мэрия. Большая часть лотов была реализована с превышением начальной цены, стоимость некоторых участков превзошло стартовую в 20 раз. И. о. замглавы администрации города Ольга Андрианова объяснила, что достичь такой цифры получилось благодаря увеличению числа площадок под многоквартирные дома и сокращению объема единовременной выплаты арендаторам участков под ИЖС. Андрианова также выразила надежду, что в следующем году показатель будет улучшен.