26 декабря 2022

Пермяк отсудил у обидчика 100 тысяч рублей за синяк под глазом

© Служба новостей «URA.RU»
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Более половины суммы — компенсация морального вреда Фото:

Житель Перми взыскал со своего обидчика в суде около 100 тысяч рублей за удар по голове. Потерпевший получил синяк под глазом и ушиб головы, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«За нанесенные гражданину А. побои, гражданин Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1. КоАП (Побои). С гражданина Н. в пользу гражданина А. взыскано 50 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 18 000 рублей в счет возмещения утраченного потерпевшим заработка, 11 000 рублей в счет возмещения убытков, 20 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя», — говорится на сайте.

Также обидчик обязан будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей в качестве административного наказания. В результате нанесенного удара у пермяка образовался кровоподтек под левым глазом и ушиб мягких тканей головы. Потерпевший проходил амбулаторное лечение и не мог выйти на работу.

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Житель Перми взыскал со своего обидчика в суде около 100 тысяч рублей за удар по голове. Потерпевший получил синяк под глазом и ушиб головы, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «За нанесенные гражданину А. побои, гражданин Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1. КоАП (Побои). С гражданина Н. в пользу гражданина А. взыскано 50 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 18 000 рублей в счет возмещения утраченного потерпевшим заработка, 11 000 рублей в счет возмещения убытков, 20 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя», — говорится на сайте. Также обидчик обязан будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей в качестве административного наказания. В результате нанесенного удара у пермяка образовался кровоподтек под левым глазом и ушиб мягких тканей головы. Потерпевший проходил амбулаторное лечение и не мог выйти на работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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