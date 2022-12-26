Пермяк отсудил у обидчика 100 тысяч рублей за синяк под глазом

27 декабря 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Более половины суммы — компенсация морального вреда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми взыскал со своего обидчика в суде около 100 тысяч рублей за удар по голове. Потерпевший получил синяк под глазом и ушиб головы, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «За нанесенные гражданину А. побои, гражданин Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1. КоАП (Побои). С гражданина Н. в пользу гражданина А. взыскано 50 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 18 000 рублей в счет возмещения утраченного потерпевшим заработка, 11 000 рублей в счет возмещения убытков, 20 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя», — говорится на сайте. Также обидчик обязан будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей в качестве административного наказания. В результате нанесенного удара у пермяка образовался кровоподтек под левым глазом и ушиб мягких тканей головы. Потерпевший проходил амбулаторное лечение и не мог выйти на работу.

Житель Перми взыскал со своего обидчика в суде около 100 тысяч рублей за удар по голове. Потерпевший получил синяк под глазом и ушиб головы, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «За нанесенные гражданину А. побои, гражданин Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1. КоАП (Побои). С гражданина Н. в пользу гражданина А. взыскано 50 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 18 000 рублей в счет возмещения утраченного потерпевшим заработка, 11 000 рублей в счет возмещения убытков, 20 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя», — говорится на сайте. Также обидчик обязан будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей в качестве административного наказания. В результате нанесенного удара у пермяка образовался кровоподтек под левым глазом и ушиб мягких тканей головы. Потерпевший проходил амбулаторное лечение и не мог выйти на работу.