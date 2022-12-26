Отец екатеринбурженки, подозреваемой в удушении детей, рассказал о предпосылках убийства

27 декабря 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Силовики выехали к квартире екатеринбурженки после сообщений соседей об убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Отец жительницы Екатеринбурга, которая задержана за удушение троих своих детей, рассказал, что перед происшествием она вела себя странно и потакала мужу, принимавшего шкафы за гробы. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Настя и Слава (подозреваемая и ее муж — прим. URA.RU) выбивали друг из друга бесов. Когда Слава приехал в Уфалей, то я заметил у него синяк. Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: „Это гробы, это гробы, я не понесу“. В подъезде пришлось оставить шкафы», — приводит слова отца портал Е1. Также он вспоминал, как женщина повторяла «Я со Славой» и выглядела неадекватно. Это навело отца на мысли о возможном психическом расстройстве и необходимости показать женщину врачам. Эти события отец считает предпосылками к убийству детей — предположительно, женщина спланировала это еще за несколько дней до происшествия. Информация об убийстве поступила в полицию днем 26 декабря. По версии силовиков, женщина по очереди задушила троих своих детей — полугодовалую девочку, и двух мальчиков 10 и 15 лет. Первых двоих ей удалось убить во сне, а последнего женщина стала уговаривать умереть — и он сдался. На место приехали криминалисты, которые осмотрели тела. Силовики доставили женщину к врачам и допросили, после чего собираются доставить в суд для заключения под стражу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец жительницы Екатеринбурга, которая задержана за удушение троих своих детей, рассказал, что перед происшествием она вела себя странно и потакала мужу, принимавшего шкафы за гробы. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Настя и Слава (подозреваемая и ее муж — прим. URA.RU) выбивали друг из друга бесов. Когда Слава приехал в Уфалей, то я заметил у него синяк. Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: „Это гробы, это гробы, я не понесу“. В подъезде пришлось оставить шкафы», — приводит слова отца портал Е1. Также он вспоминал, как женщина повторяла «Я со Славой» и выглядела неадекватно. Это навело отца на мысли о возможном психическом расстройстве и необходимости показать женщину врачам. Эти события отец считает предпосылками к убийству детей — предположительно, женщина спланировала это еще за несколько дней до происшествия. Информация об убийстве поступила в полицию днем 26 декабря. По версии силовиков, женщина по очереди задушила троих своих детей — полугодовалую девочку, и двух мальчиков 10 и 15 лет. Первых двоих ей удалось убить во сне, а последнего женщина стала уговаривать умереть — и он сдался. На место приехали криминалисты, которые осмотрели тела. Силовики доставили женщину к врачам и допросили, после чего собираются доставить в суд для заключения под стражу.