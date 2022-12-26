Генерал МВД взял на контроль расследование дела пострадавшего челябинца

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант Михаил Скоков взял под личный контроль расследование уголовного дела о причинении вреда здоровья жителю Копейска. Мужчина, наряду с другими южноуральцами, пришел к нему на личный прием, сообщили URA.RU 27 декабря в пресс-службе полицейского главка.
«Копейчанин беспокоился, что виновные уйдут от ответственности. Михаил Скоков взял под личный контроль ход расследования и его завершение. Он также дал указание руководству следствия активизировать работу, принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав потерпевшего с привлечением виновных к ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Также генерал разобрал и другие вопросы. Так, представитель одной из компаний попросил вернуть имущество, изъятое в ходе следственных мероприятий как вещественное доказательство. О возврате имущества просила и семья, лишившаяся его после неуплаты по кредиту. Хотя вопрос и не входит в компетенцию полиции, Скоков пошагово разъяснил им порядок обращения в суд.
«В подобных случаях полицейскими разъясняются нормы российского законодательства и предлагаются другие пути решения вопросов. Вместе с тем ни одна просьба без внимания не остается, результат проделанной работы контролируется лично генералом Скоковым», — добавили в пресс-службе.
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