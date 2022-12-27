Силовики доставили в суд Екатеринбурга женщину, обвиненную в удушении троих детей

Анастасию Петрову доставили в суд 28 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Силовики привели в суд жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемая в удушении троих своих детей (шестимесячной девочки и мальчиков 10 и 15 лет), которых посчитала одержимыми бесами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда.

«Анастасию Петрову доставили в зал суда в окружении силовиков. Суд готовится избрать ей меру пресечения», — сообщил корреспондент.

Петрова была задержана в своей квартире 26 декабря — после того как соседи сообщили об убийстве троих детей. По версии следствия, она, решив, что в детях живут бесы, взяла тканевый пояс, задушила спящую дочку и ее брата 10 лет. После этого мать пришла к 15-летнему подростку и уговорила не сопротивляться. Женщину доставили в полицию, а затем провели исследования у психиатра и нарколога. Если ее признают невменяемой, то суд не отправит женщину в колонию, а лишь назначит принудительное лечение.