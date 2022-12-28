28 декабря 2022

Ученица рассказала о замерзшем насмерть пермском педагоге

© Служба новостей «URA.RU»
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Замерзшая насмерть учительница работала в лицее Фото:

Бывшая ученица рассказала о том, что замерзшая насмерть в Кунгуре (Пермский край) учительница физкультуры Лариса Пупышева была хорошим и добрым человеком. Об этом местная жительница Ксения Ракинцева рассказала корреспонденту URA.RU.

«Лариса Михайловна преподавала у меня физкультуру. Она всегда была улыбчивым и добрым человеком. Всегда, когда ее встретишь, узнавала, как дела и желала всего хорошего. Очень сильно жаль, что так произошло», — поделилась воспоминаниями Ракинцева.

Трагическая гибель педагога произошла после новогоднего корпоратива. Женщина поехала домой на такси, но до места назначения так и не добралась. Позже стало ясно, что она замерзла на улице насмерть. Пупышеву похоронили 28 декабря на Новом кладбище в Кунгуре. В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю агентству сообщили, что смерть женщины не имеет криминального характера. На данный момент следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Бывшая ученица рассказала о том, что замерзшая насмерть в Кунгуре (Пермский край) учительница физкультуры Лариса Пупышева была хорошим и добрым человеком. Об этом местная жительница Ксения Ракинцева рассказала корреспонденту URA.RU. «Лариса Михайловна преподавала у меня физкультуру. Она всегда была улыбчивым и добрым человеком. Всегда, когда ее встретишь, узнавала, как дела и желала всего хорошего. Очень сильно жаль, что так произошло», — поделилась воспоминаниями Ракинцева. Трагическая гибель педагога произошла после новогоднего корпоратива. Женщина поехала домой на такси, но до места назначения так и не добралась. Позже стало ясно, что она замерзла на улице насмерть. Пупышеву похоронили 28 декабря на Новом кладбище в Кунгуре. В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю агентству сообщили, что смерть женщины не имеет криминального характера. На данный момент следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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