Ученица рассказала о замерзшем насмерть пермском педагоге

Бывшая ученица рассказала о том, что замерзшая насмерть в Кунгуре (Пермский край) учительница физкультуры Лариса Пупышева была хорошим и добрым человеком. Об этом местная жительница Ксения Ракинцева рассказала корреспонденту URA.RU.
«Лариса Михайловна преподавала у меня физкультуру. Она всегда была улыбчивым и добрым человеком. Всегда, когда ее встретишь, узнавала, как дела и желала всего хорошего. Очень сильно жаль, что так произошло», — поделилась воспоминаниями Ракинцева.
Трагическая гибель педагога произошла после новогоднего корпоратива. Женщина поехала домой на такси, но до места назначения так и не добралась. Позже стало ясно, что она замерзла на улице насмерть. Пупышеву похоронили 28 декабря на Новом кладбище в Кунгуре. В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю агентству сообщили, что смерть женщины не имеет криминального характера. На данный момент следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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