Ученица рассказала о замерзшем насмерть пермском педагоге

29 декабря 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Замерзшая насмерть учительница работала в лицее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая ученица рассказала о том, что замерзшая насмерть в Кунгуре (Пермский край) учительница физкультуры Лариса Пупышева была хорошим и добрым человеком. Об этом местная жительница Ксения Ракинцева рассказала корреспонденту URA.RU. «Лариса Михайловна преподавала у меня физкультуру. Она всегда была улыбчивым и добрым человеком. Всегда, когда ее встретишь, узнавала, как дела и желала всего хорошего. Очень сильно жаль, что так произошло», — поделилась воспоминаниями Ракинцева. Трагическая гибель педагога произошла после новогоднего корпоратива. Женщина поехала домой на такси, но до места назначения так и не добралась. Позже стало ясно, что она замерзла на улице насмерть. Пупышеву похоронили 28 декабря на Новом кладбище в Кунгуре. В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю агентству сообщили, что смерть женщины не имеет криминального характера. На данный момент следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Бывшая ученица рассказала о том, что замерзшая насмерть в Кунгуре (Пермский край) учительница физкультуры Лариса Пупышева была хорошим и добрым человеком. Об этом местная жительница Ксения Ракинцева рассказала корреспонденту URA.RU. «Лариса Михайловна преподавала у меня физкультуру. Она всегда была улыбчивым и добрым человеком. Всегда, когда ее встретишь, узнавала, как дела и желала всего хорошего. Очень сильно жаль, что так произошло», — поделилась воспоминаниями Ракинцева. Трагическая гибель педагога произошла после новогоднего корпоратива. Женщина поехала домой на такси, но до места назначения так и не добралась. Позже стало ясно, что она замерзла на улице насмерть. Пупышеву похоронили 28 декабря на Новом кладбище в Кунгуре. В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю агентству сообщили, что смерть женщины не имеет криминального характера. На данный момент следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.