Мэр Екатеринбурга устроил телемост с пенсионеркой, уехавшей лечить раненых солдат. Видео

29 декабря 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Чтобы поговорить с Людмилой Ивановной, мэр преодолел проблемы со связью Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с Новым годом по видеосвязи Людмилу Федотову — 73-летнюю свердловчанку, недавно уехавшую в прифронтовую зону, чтобы лечить солдат, раненых в ходе спецоперации РФ на Украине. Свидетелем разговора стал корреспондент URA.RU. «Спасибо вам за ваше желание помогать нашим ребятам. Вы одним взглядом можете вылечить», — сказал Орлов, вспомнив встречу с Людмилой Ивановной перед ее отправкой в военный госпиталь Ростова-на-Дону. Женщина в ответ поделилась, что довольна условиями в медучреждении, и за три недели, что находится там, «по-другому стала смотреть на мир». «Верим, что скоро наступит мир, мы вернемся к обычной жизни. Берегите себя, пожалуйста», — добавил Орлов. Как писало URA.RU, жительница Красноуфимска Людмила Федотова — фельдшер с 50-летним стажем — пыталась отправиться к фронту с конца сентября, когда началась частичная мобилизация и ее сын ушел на спецоперацию добровольцем. Но поддержки от властей она не нашла. Узнав ее историю, Орлов дал задание своему волонтерскому фонду «Мы рядом». Людмиле Ивановне в итоге нашли место в военном госпитале (пока она работает там как сестра милосердия). А сам Орлов оплатил ей аренду квартиры и билет на самолет.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с Новым годом по видеосвязи Людмилу Федотову — 73-летнюю свердловчанку, недавно уехавшую в прифронтовую зону, чтобы лечить солдат, раненых в ходе спецоперации РФ на Украине. Свидетелем разговора стал корреспондент URA.RU. «Спасибо вам за ваше желание помогать нашим ребятам. Вы одним взглядом можете вылечить», — сказал Орлов, вспомнив встречу с Людмилой Ивановной перед ее отправкой в военный госпиталь Ростова-на-Дону. Женщина в ответ поделилась, что довольна условиями в медучреждении, и за три недели, что находится там, «по-другому стала смотреть на мир». «Верим, что скоро наступит мир, мы вернемся к обычной жизни. Берегите себя, пожалуйста», — добавил Орлов. Как писало URA.RU, жительница Красноуфимска Людмила Федотова — фельдшер с 50-летним стажем — пыталась отправиться к фронту с конца сентября, когда началась частичная мобилизация и ее сын ушел на спецоперацию добровольцем. Но поддержки от властей она не нашла. Узнав ее историю, Орлов дал задание своему волонтерскому фонду «Мы рядом». Людмиле Ивановне в итоге нашли место в военном госпитале (пока она работает там как сестра милосердия). А сам Орлов оплатил ей аренду квартиры и билет на самолет.