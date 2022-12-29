Свердловские юнармейцы поздравили родителей военнослужащих РФ

Юнармейцы поддерживают не только военных, но и их родителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники военно-патриотического движения «Юнармия» в Новолялинском городском округе Свердловской области поздравили с наступающими праздниками родителей военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«Ребята сделали открытки, в которых написали слова поддержки, пожелали здоровья и благополучия. Часть поздравительных открыток юнармейцы вручили лично, остальные отправили почтой», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Юнармейцы регулярно участвуют в поддержке военнослужащих. Они регулярно навещают раненых в госпиталях, пишут письма на фронт и поддерживают близких участников СВО.

Ранее URA.RU сообщало о школьниках и юнармейцах из Екатеринбурга, которые участвовали в патриотической акции. Они написали письма для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.