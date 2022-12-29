29 декабря 2022

Свердловские юнармейцы поздравили родителей военнослужащих РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя Москва, береты, юнармейцы, юнармия
Юнармейцы поддерживают не только военных, но и их родителей Фото:

Участники военно-патриотического движения «Юнармия» в Новолялинском городском округе Свердловской области поздравили с наступающими праздниками родителей военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«Ребята сделали открытки, в которых написали слова поддержки, пожелали здоровья и благополучия. Часть поздравительных открыток юнармейцы вручили лично, остальные отправили почтой», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Юнармейцы регулярно участвуют в поддержке военнослужащих. Они регулярно навещают раненых в госпиталях, пишут письма на фронт и поддерживают близких участников СВО.

Ранее URA.RU сообщало о школьниках и юнармейцах из Екатеринбурга, которые участвовали в патриотической акции. Они написали письма для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

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Участники военно-патриотического движения «Юнармия» в Новолялинском городском округе Свердловской области поздравили с наступающими праздниками родителей военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «Ребята сделали открытки, в которых написали слова поддержки, пожелали здоровья и благополучия. Часть поздравительных открыток юнармейцы вручили лично, остальные отправили почтой», — сообщили в пресс-службе ЦВО. Юнармейцы регулярно участвуют в поддержке военнослужащих. Они регулярно навещают раненых в госпиталях, пишут письма на фронт и поддерживают близких участников СВО. Ранее URA.RU сообщало о школьниках и юнармейцах из Екатеринбурга, которые участвовали в патриотической акции. Они написали письма для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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