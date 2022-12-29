29 декабря 2022

Промзону у мусульманского кладбища в Екатеринбурге застроят девятиэтажками

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Строительство жилья. Пермь, новостройки, стройка, жилищное строительство
Участок возле мусульманского кладбища в Екатеринбурге отдадут под реновацию

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки участка в районе улицы Черкасской. На месте промышленной зоны появятся девятиэтажки, детский сад и паркинг, следует из документов, опубликованных на официальном городском портале.

«Строительство жилых домов, общественных объектов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также сопутствующих объектов инженерной инфраструктуры, организация необходимых внутриквартальных проездов и парковочных мест предусмотрены в один этап», — говорится в постановлении.

Срок освоения территории  — 2027 год. На участке площадью 1,36 га построят девятиэтажные здания, детский сад на 100 мест и автомобильную парковку на 290 мест. Предполагается, что здесь будут проживать 1126 человек.

Промзону в границах улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной будут осваивать в рамках проекта комплексного развития территорий.  Ради нового строительства снесут шесть зданий: автоцентр, автомастерскую, а также нежилые корпуса.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки участка в районе улицы Черкасской. На месте промышленной зоны появятся девятиэтажки, детский сад и паркинг, следует из документов, опубликованных на официальном городском портале. «Строительство жилых домов, общественных объектов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также сопутствующих объектов инженерной инфраструктуры, организация необходимых внутриквартальных проездов и парковочных мест предусмотрены в один этап», — говорится в постановлении. Срок освоения территории  — 2027 год. На участке площадью 1,36 га построят девятиэтажные здания, детский сад на 100 мест и автомобильную парковку на 290 мест. Предполагается, что здесь будут проживать 1126 человек. Промзону в границах улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной будут осваивать в рамках проекта комплексного развития территорий.  Ради нового строительства снесут шесть зданий: автоцентр, автомастерскую, а также нежилые корпуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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