Промзону у мусульманского кладбища в Екатеринбурге застроят девятиэтажками

30 декабря 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Участок возле мусульманского кладбища в Екатеринбурге отдадут под реновацию Сергей Русанов © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки участка в районе улицы Черкасской. На месте промышленной зоны появятся девятиэтажки, детский сад и паркинг, следует из документов, опубликованных на официальном городском портале. «Строительство жилых домов, общественных объектов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также сопутствующих объектов инженерной инфраструктуры, организация необходимых внутриквартальных проездов и парковочных мест предусмотрены в один этап», — говорится в постановлении. Срок освоения территории — 2027 год. На участке площадью 1,36 га построят девятиэтажные здания, детский сад на 100 мест и автомобильную парковку на 290 мест. Предполагается, что здесь будут проживать 1126 человек. Промзону в границах улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной будут осваивать в рамках проекта комплексного развития территорий. Ради нового строительства снесут шесть зданий: автоцентр, автомастерскую, а также нежилые корпуса.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки участка в районе улицы Черкасской. На месте промышленной зоны появятся девятиэтажки, детский сад и паркинг, следует из документов, опубликованных на официальном городском портале. «Строительство жилых домов, общественных объектов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также сопутствующих объектов инженерной инфраструктуры, организация необходимых внутриквартальных проездов и парковочных мест предусмотрены в один этап», — говорится в постановлении. Срок освоения территории — 2027 год. На участке площадью 1,36 га построят девятиэтажные здания, детский сад на 100 мест и автомобильную парковку на 290 мест. Предполагается, что здесь будут проживать 1126 человек. Промзону в границах улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной будут осваивать в рамках проекта комплексного развития территорий. Ради нового строительства снесут шесть зданий: автоцентр, автомастерскую, а также нежилые корпуса.