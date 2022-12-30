30 декабря 2022

Из свердловского города отправили печки бойцам на фронт. Фото

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Бойцам на фронт отправили печки для обогрева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Красноуральска (Свердловская область) отправили печки для обогрева военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кузьминых на своей странице «ВКонтакте».

«Хорошим делом завершаем год. Отправили печки для обогрева нашим военным», — написал Кузьминых.

Мэр Кузьминых добавил, что верит в наших солдат и ждет их с победой. «Мы с вами! Ждем домой с победой! И поздравляю с Новым годом!», — резюмировал глава Красноуральска.

Ранее URA.RU писало, что бойцам в Запорожье привезли партию печей-буржуек из Свердловской области. По словам самих солдат, такие печки сейчас являются самыми ценными предметами.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.

Фото:

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Из Красноуральска (Свердловская область) отправили печки для обогрева военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кузьминых на своей странице «ВКонтакте». «Хорошим делом завершаем год. Отправили печки для обогрева нашим военным», — написал Кузьминых. Мэр Кузьминых добавил, что верит в наших солдат и ждет их с победой. «Мы с вами! Ждем домой с победой! И поздравляю с Новым годом!», — резюмировал глава Красноуральска. Ранее URA.RU писало, что бойцам в Запорожье привезли партию печей-буржуек из Свердловской области. По словам самих солдат, такие печки сейчас являются самыми ценными предметами. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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