Бойцам в Запорожье привезли из Свердловской области самую нужную вещь. Видео

Российским военным под Мелитополем передали партию печей-буржуек
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© Служба новостей «URA.RU»
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Российским военным под Мелитополем привезли печи-буржуйки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие под Мелитополем (Запорожская область) в преддверии холодов получили партию печей-буржуек из Свердловской области. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, такие печки сейчас являются самыми ценными предметами для солдат.

«Глава Мелитопольского района [Андрей Сигута] привез бойцам более 20 „буржуек“ из Свердловской области для отопления на позициях. Это сейчас самый ходовой товар для помощи бойцам», — рассказал корреспондент.

Военнослужащие поблагодарили Сигуту за передачу подарка, заметив, что с наступлением зимы печи, действительно, очень нужны фронту. «Нам нужно тепло, и тепло сердец нашего тыла помогает и оберегает», — ответил один из бойцов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент России Владимир Путин.

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Российские военнослужащие под Мелитополем (Запорожская область) в преддверии холодов получили партию печей-буржуек из Свердловской области. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, такие печки сейчас являются самыми ценными предметами для солдат. «Глава Мелитопольского района [Андрей Сигута] привез бойцам более 20 „буржуек“ из Свердловской области для отопления на позициях. Это сейчас самый ходовой товар для помощи бойцам», — рассказал корреспондент. Военнослужащие поблагодарили Сигуту за передачу подарка, заметив, что с наступлением зимы печи, действительно, очень нужны фронту. «Нам нужно тепло, и тепло сердец нашего тыла помогает и оберегает», — ответил один из бойцов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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