Бойцам в Запорожье привезли из Свердловской области самую нужную вещь. Видео

Российским военным под Мелитополем передали партию печей-буржуек

13 декабря 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Российским военным под Мелитополем привезли печи-буржуйки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие под Мелитополем (Запорожская область) в преддверии холодов получили партию печей-буржуек из Свердловской области. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, такие печки сейчас являются самыми ценными предметами для солдат. «Глава Мелитопольского района [Андрей Сигута] привез бойцам более 20 „буржуек“ из Свердловской области для отопления на позициях. Это сейчас самый ходовой товар для помощи бойцам», — рассказал корреспондент. Военнослужащие поблагодарили Сигуту за передачу подарка, заметив, что с наступлением зимы печи, действительно, очень нужны фронту. «Нам нужно тепло, и тепло сердец нашего тыла помогает и оберегает», — ответил один из бойцов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент России Владимир Путин.

Российские военнослужащие под Мелитополем (Запорожская область) в преддверии холодов получили партию печей-буржуек из Свердловской области. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, такие печки сейчас являются самыми ценными предметами для солдат. «Глава Мелитопольского района [Андрей Сигута] привез бойцам более 20 „буржуек“ из Свердловской области для отопления на позициях. Это сейчас самый ходовой товар для помощи бойцам», — рассказал корреспондент. Военнослужащие поблагодарили Сигуту за передачу подарка, заметив, что с наступлением зимы печи, действительно, очень нужны фронту. «Нам нужно тепло, и тепло сердец нашего тыла помогает и оберегает», — ответил один из бойцов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент России Владимир Путин.