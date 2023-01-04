04 января 2023

Свердловчане устроили битву за еду, выброшенную магазином на мусорку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курган., мусор, мусорные контейнеры, помойка, мусорка, свалка
В Лесном жители забирают еду, выброшенную одним из продуктовых магазинов (фото из архива) Фото:

В Лесном (Свердловская область) местные жители устроили ажиотаж вокруг еды, выброшенной магазином на улицу. Некоторые начали толкаться, чтобы получить желаемое. Видео инцидента появилось в соцсетях.

«ТЦ „Манго“. Саранчи напали на помойку», — написал подписчик сообщества «Подслушано в Лесном» в соцсети «ВКонтакте» и выложил видео, на котором группа людей активно разбирает еду, выброшенную магазином. Некоторые толкают друг друга.

В комментариях осудили автора поста. «Ну и зачем это выкладывать? У каждого своя жизненная ситуация. Еще и саранчой называть. Это ведь чьи-то бабушки, дедушки, матери», — написал один из пользователей. Другой добавил, что возле торгового центра появляются и обеспеченные люди. Кто-то отметил, что выброшенную еду забирают волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Ковчег», но представители организации в беседе с корреспондентом URA.RU опровергли эту информацию.

«Знаю, что там (возле ТЦ „Манго“, — прим. ред.) оставляют еду, но для кошек мы оттуда ничего не берем. Возможно, берет для собак или кто-то из неравнодушных привозит, но я об этом не знаю. Готовим животным сами, варим каши», — рассказали в «Ковчеге».

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В Лесном (Свердловская область) местные жители устроили ажиотаж вокруг еды, выброшенной магазином на улицу. Некоторые начали толкаться, чтобы получить желаемое. Видео инцидента появилось в соцсетях. «ТЦ „Манго“. Саранчи напали на помойку», — написал подписчик сообщества «Подслушано в Лесном» в соцсети «ВКонтакте» и выложил видео, на котором группа людей активно разбирает еду, выброшенную магазином. Некоторые толкают друг друга. В комментариях осудили автора поста. «Ну и зачем это выкладывать? У каждого своя жизненная ситуация. Еще и саранчой называть. Это ведь чьи-то бабушки, дедушки, матери», — написал один из пользователей. Другой добавил, что возле торгового центра появляются и обеспеченные люди. Кто-то отметил, что выброшенную еду забирают волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Ковчег», но представители организации в беседе с корреспондентом URA.RU опровергли эту информацию. «Знаю, что там (возле ТЦ „Манго“, — прим. ред.) оставляют еду, но для кошек мы оттуда ничего не берем. Возможно, берет для собак или кто-то из неравнодушных привозит, но я об этом не знаю. Готовим животным сами, варим каши», — рассказали в «Ковчеге».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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