Свердловчане устроили битву за еду, выброшенную магазином на мусорку. Видео

05 января 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

В Лесном жители забирают еду, выброшенную одним из продуктовых магазинов (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Лесном (Свердловская область) местные жители устроили ажиотаж вокруг еды, выброшенной магазином на улицу. Некоторые начали толкаться, чтобы получить желаемое. Видео инцидента появилось в соцсетях. «ТЦ „Манго“. Саранчи напали на помойку», — написал подписчик сообщества «Подслушано в Лесном» в соцсети «ВКонтакте» и выложил видео, на котором группа людей активно разбирает еду, выброшенную магазином. Некоторые толкают друг друга. В комментариях осудили автора поста. «Ну и зачем это выкладывать? У каждого своя жизненная ситуация. Еще и саранчой называть. Это ведь чьи-то бабушки, дедушки, матери», — написал один из пользователей. Другой добавил, что возле торгового центра появляются и обеспеченные люди. Кто-то отметил, что выброшенную еду забирают волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Ковчег», но представители организации в беседе с корреспондентом URA.RU опровергли эту информацию. «Знаю, что там (возле ТЦ „Манго“, — прим. ред.) оставляют еду, но для кошек мы оттуда ничего не берем. Возможно, берет для собак или кто-то из неравнодушных привозит, но я об этом не знаю. Готовим животным сами, варим каши», — рассказали в «Ковчеге».

В Лесном (Свердловская область) местные жители устроили ажиотаж вокруг еды, выброшенной магазином на улицу. Некоторые начали толкаться, чтобы получить желаемое. Видео инцидента появилось в соцсетях. «ТЦ „Манго“. Саранчи напали на помойку», — написал подписчик сообщества «Подслушано в Лесном» в соцсети «ВКонтакте» и выложил видео, на котором группа людей активно разбирает еду, выброшенную магазином. Некоторые толкают друг друга. В комментариях осудили автора поста. «Ну и зачем это выкладывать? У каждого своя жизненная ситуация. Еще и саранчой называть. Это ведь чьи-то бабушки, дедушки, матери», — написал один из пользователей. Другой добавил, что возле торгового центра появляются и обеспеченные люди. Кто-то отметил, что выброшенную еду забирают волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Ковчег», но представители организации в беседе с корреспондентом URA.RU опровергли эту информацию. «Знаю, что там (возле ТЦ „Манго“, — прим. ред.) оставляют еду, но для кошек мы оттуда ничего не берем. Возможно, берет для собак или кто-то из неравнодушных привозит, но я об этом не знаю. Готовим животным сами, варим каши», — рассказали в «Ковчеге».