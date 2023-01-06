06 января 2023
05 января 2023

В Екатеринбурге началась Рождественская служба. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг Фото:

Общегородское Рождественское богослужение проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Год традиционно начинается с Рождества. Это правильный показатель — с чего год начнется, с тем и пройдет», — рассказал митрополит перед началом службы у входа в собор журналисту агентства.

В этом году ведется прямая трансляция ночной Божественной литургии из собора на телеканале «Союз». Также трансляцию увидят зрители Областного телевидения.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в честь Рождества возвели ледовые скульптуры в рамках фестиваля «Вифлеемская звезда». А в центре города на медиафасадах будут показывать изображения главных православных икон ради поддержания духа горожан.

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Общегородское Рождественское богослужение проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Год традиционно начинается с Рождества. Это правильный показатель — с чего год начнется, с тем и пройдет», — рассказал митрополит перед началом службы у входа в собор журналисту агентства. В этом году ведется прямая трансляция ночной Божественной литургии из собора на телеканале «Союз». Также трансляцию увидят зрители Областного телевидения. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в честь Рождества возвели ледовые скульптуры в рамках фестиваля «Вифлеемская звезда». А в центре города на медиафасадах будут показывать изображения главных православных икон ради поддержания духа горожан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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