В Екатеринбурге началась Рождественская служба. Фото, видео

07 января 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общегородское Рождественское богослужение проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Год традиционно начинается с Рождества. Это правильный показатель — с чего год начнется, с тем и пройдет», — рассказал митрополит перед началом службы у входа в собор журналисту агентства. В этом году ведется прямая трансляция ночной Божественной литургии из собора на телеканале «Союз». Также трансляцию увидят зрители Областного телевидения. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в честь Рождества возвели ледовые скульптуры в рамках фестиваля «Вифлеемская звезда». А в центре города на медиафасадах будут показывать изображения главных православных икон ради поддержания духа горожан. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общегородское Рождественское богослужение проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Год традиционно начинается с Рождества. Это правильный показатель — с чего год начнется, с тем и пройдет», — рассказал митрополит перед началом службы у входа в собор журналисту агентства. В этом году ведется прямая трансляция ночной Божественной литургии из собора на телеканале «Союз». Также трансляцию увидят зрители Областного телевидения. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в честь Рождества возвели ледовые скульптуры в рамках фестиваля «Вифлеемская звезда». А в центре города на медиафасадах будут показывать изображения главных православных икон ради поддержания духа горожан.