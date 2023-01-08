Telegraph: Британия теряет волю противостоять Путину на Украине

09 января 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Бывший военный британского Генштаба признал неспособность Лондона противостоять Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания теряет волю противостоять президенту России Владимиру Путину. Большинство стран Запада организует поставки военной техники на Украину, однако британская промышленность не соответствует современным требованиям, поэтому не может выполнить заказы по поставкам оружия. «Великобритания теряет волю противостоять Владимиру Путину <…> Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США жертвуют 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы передают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? Кажется, они потеряли голос», — заявил бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат в статье для The Daily Telegraph. Согласно мнению бывшего военного, Великобритания может дать Украине совсем немногое, поскольку армия страны не получала адекватного финансирования в течение многих лет. Значительная часть военной техники остро нуждается в модернизации, говорит Даннат. Ранее стало известно, что Германия совместно с США планируют поднять военную поддержку Киева на новый уровень: президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров согласовали поставки боевых машин пехоты на Украину. Кроме того, Берлин изменил свою позицию на отправку Киеву танков Leopard 2: министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что возможность передачи танков не исключается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания теряет волю противостоять президенту России Владимиру Путину. Большинство стран Запада организует поставки военной техники на Украину, однако британская промышленность не соответствует современным требованиям, поэтому не может выполнить заказы по поставкам оружия. «Великобритания теряет волю противостоять Владимиру Путину <…> Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США жертвуют 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы передают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? Кажется, они потеряли голос», — заявил бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат в статье для The Daily Telegraph. Согласно мнению бывшего военного, Великобритания может дать Украине совсем немногое, поскольку армия страны не получала адекватного финансирования в течение многих лет. Значительная часть военной техники остро нуждается в модернизации, говорит Даннат. Ранее стало известно, что Германия совместно с США планируют поднять военную поддержку Киева на новый уровень: президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров согласовали поставки боевых машин пехоты на Украину. Кроме того, Берлин изменил свою позицию на отправку Киеву танков Leopard 2: министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что возможность передачи танков не исключается.