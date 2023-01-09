Политолог Старовойтов: Путин лишил Запад козыря

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Закон, который внес Путин в Госдуму, лишил Запада возможности обвинить Россию в коррупции, заявил Сергей Старовойтов Фото:

Президент России Владимир Путин лишил Запад механизма обвинения России в коррупции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Сергей Старовойтов.

«Это нужно было для того, чтобы лишить Запад козыря. Мы понимаем, что следующим шагом могло стать исключение России из этой конвенции», — заявил Старовойтов. 9 января Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Эта конвенция была подписана 27 января 1999 года, сообщает RT. Депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что Россия будет бороться с коррупцией несмотря на выход страны из договора.

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Президент России Владимир Путин лишил Запад механизма обвинения России в коррупции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Сергей Старовойтов. «Это нужно было для того, чтобы лишить Запад козыря. Мы понимаем, что следующим шагом могло стать исключение России из этой конвенции», — заявил Старовойтов. 9 января Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию Эта конвенция была подписана 27 января 1999 года, сообщает RT. Депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что Россия будет бороться с коррупцией несмотря на выход страны из договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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