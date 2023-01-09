Поселки под Екатеринбургом рискуют остаться без воды из-за прорыва трубы. Видео

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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, горячая вода, смерч, прорыв трубы, пар
В Патрушах и Бородулино устраняют коммунальную аварию Фото:

В домах жителей поселков Патруши и Бородулино (Сысертский городской округ, Свердловская область) упало давление воды. Причина — прорыв трубопровода в поле, сообщает администрация городского округа на официальной странице «ВКонтакте».

«Сообщения стали поступать в 12 часов дня. На место сразу же выехали ремонтники. Порыв удалось обнаружить только к 16:00 часам — в поле. Бригада оперативно приступила к устранению неполадок несмотря на мороз в -27 градусов», — сообщили в администрации.

Чиновники надеются, что прорыв небольшой и устранить его получится быстро. Если же работы затянутся и потребуется подвоз воды, жители могут обратиться напрямую в сельскую администрацию.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Карпинска остались без отопления в морозы. Аналогичная проблема возникла у жителей поселка Монетный.

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В домах жителей поселков Патруши и Бородулино (Сысертский городской округ, Свердловская область) упало давление воды. Причина — прорыв трубопровода в поле, сообщает администрация городского округа на официальной странице «ВКонтакте». «Сообщения стали поступать в 12 часов дня. На место сразу же выехали ремонтники. Порыв удалось обнаружить только к 16:00 часам — в поле. Бригада оперативно приступила к устранению неполадок несмотря на мороз в -27 градусов», — сообщили в администрации. Чиновники надеются, что прорыв небольшой и устранить его получится быстро. Если же работы затянутся и потребуется подвоз воды, жители могут обратиться напрямую в сельскую администрацию. Ранее URA.RU сообщало, что жители Карпинска остались без отопления в морозы. Аналогичная проблема возникла у жителей поселка Монетный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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