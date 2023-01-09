В домах жителей поселков Патруши и Бородулино (Сысертский городской округ, Свердловская область) упало давление воды. Причина — прорыв трубопровода в поле, сообщает администрация городского округа на официальной странице «ВКонтакте».
«Сообщения стали поступать в 12 часов дня. На место сразу же выехали ремонтники. Порыв удалось обнаружить только к 16:00 часам — в поле. Бригада оперативно приступила к устранению неполадок несмотря на мороз в -27 градусов», — сообщили в администрации.
Чиновники надеются, что прорыв небольшой и устранить его получится быстро. Если же работы затянутся и потребуется подвоз воды, жители могут обратиться напрямую в сельскую администрацию.
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