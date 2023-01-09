В ходе спецоперации погиб свердловский 19-летний солдат. Фото

10 января 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб 19-летний солдат Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции погиб 19-летний солдат из Таборинского сельского поселения (Свердловская область) Дмитрий Стрелков. Об этом сообщила администрация села в социальной сети «ВКонтакте». «Дмитрий Стрелков погиб 29 декабря при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Церемония прощания с 19-летним бойцом состоится 10 января в Доме культуры Таборинского села», — рассказали в администрации поселения. В мэрии выразили соболезнования родным и близким солдата. «Светлая память», — подытожили там. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Свердловский солдат погиб на СВО Фото: администрация Таборинского сельского поселения

В ходе специальной военной операции погиб 19-летний солдат из Таборинского сельского поселения (Свердловская область) Дмитрий Стрелков. Об этом сообщила администрация села в социальной сети «ВКонтакте». «Дмитрий Стрелков погиб 29 декабря при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Церемония прощания с 19-летним бойцом состоится 10 января в Доме культуры Таборинского села», — рассказали в администрации поселения. В мэрии выразили соболезнования родным и близким солдата. «Светлая память», — подытожили там. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.