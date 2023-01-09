09 января 2023

В ходе спецоперации погиб свердловский 19-летний солдат. Фото

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При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб 19-летний солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции погиб 19-летний солдат из Таборинского сельского поселения (Свердловская область) Дмитрий Стрелков. Об этом сообщила администрация села в социальной сети «ВКонтакте».

«Дмитрий Стрелков погиб 29 декабря при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Церемония прощания с 19-летним бойцом состоится 10 января в Доме культуры Таборинского села», — рассказали в администрации поселения.

В мэрии выразили соболезнования родным и близким солдата. «Светлая память», — подытожили там.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Свердловский солдат погиб на СВО
Фото:

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В ходе специальной военной операции погиб 19-летний солдат из Таборинского сельского поселения (Свердловская область) Дмитрий Стрелков. Об этом сообщила администрация села в социальной сети «ВКонтакте». «Дмитрий Стрелков погиб 29 декабря при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Церемония прощания с 19-летним бойцом состоится 10 января в Доме культуры Таборинского села», — рассказали в администрации поселения. В мэрии выразили соболезнования родным и близким солдата. «Светлая память», — подытожили там. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления продолжавшихся около восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой, призванной спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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