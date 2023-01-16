Власти Перми запустят «Ласточку» в отдаленный район города

Электропоезд будет ходить из Перми в Новые Ляды Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми планируется запустить электропоезд «Ласточка» в поселок Новые Ляды. Об этом на заседании комитета гордумы по экономразвитию 17 января заявил глава поселка Резида Печкурова.

«Выявлена проблема неудобного графика режима работы общественного транспорта. Задача — организация движения городской электрички до станции Новые Ляды», — заявила глава района. Работы по реконструкции платформы уже проведены, для удобства пассажиров на станции планируется установить посадочный павильон.

Печкурова подчеркнула, что проблема доступности Новых Лядов связана и с тем, что поселок и Пермь связаны единственной автодорогой. Из-за отсутствия фонарей участок дороги признан аварийно опасным, поэтому одной из задач проекта является также установка сети наружного освещения.

Проект был разработан по запросам жителей и промышленных предприятий в рамках развития на территории района инновационного кластера «Технополис «Новый Звездный». Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за возмущения пермяков Федеральная пассажирская компания вернула «Ласточку» на маршрут Пермь—Екатеринбург.