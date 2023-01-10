Екатеринбургский водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП, избежал колонии

Смертельное ДТП произошло в июне 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель автобуса Мухторбек Шаминов, который врезался в пожарную машину в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге, тем самым убив молодого кондуктора, избежал колонии и направлен судом на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Мухторбеку Шаминову наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии с положением статьи 53.1 УК РФ лишение свободы заменено на принудительные работы сроком на один год», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, Шаминов дополнительно должен будет отдавать 5% зарплаты государству и два года не сможет управлять автобусом. При этом у водителя еще есть шанс обжаловать это решение. Прокурор просил отправить водителя в колонию на два года.

Смертельное ДТП произошло в июне 2022 года на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистической. 20-летний кондуктор во время столкновения вылетел в лобовое стекло и умер на месте.