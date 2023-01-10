10 января 2023

Тюменца наказали за покупку шпионской техники без разрешения ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Перегороженные проезды к Челябинскому театру оперы и балета. Челябинск, брелок для шлагбаума
В брелоке от автосигнализации были спрятаны камера и микрофон Фото:

Житель Тюмени купил, а затем попытался продать шпионское оборудование — брелок со скрытой камерой, за что его осудили и назначили штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Тюмени вынесен приговор 39-летнему мужчине. Обвиняемый купил в интернете брелок автосигнализации со встроенными скрытой видеокамерой и микрофоном. При этом лицензии ФСБ на приобретение устройства у него не имелось. Позднее мужчина решил его продать, что в ходе мониторинга заметили сотрудники УФСБ по Пермскому краю», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На тюменца завели уголовное дело по статье о сбыте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. По итогу мужчина получил штраф в 15 тысяч рублей. Шпионскую технику у него изъяли и отправили на уничтожение.

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Житель Тюмени купил, а затем попытался продать шпионское оборудование — брелок со скрытой камерой, за что его осудили и назначили штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В Тюмени вынесен приговор 39-летнему мужчине. Обвиняемый купил в интернете брелок автосигнализации со встроенными скрытой видеокамерой и микрофоном. При этом лицензии ФСБ на приобретение устройства у него не имелось. Позднее мужчина решил его продать, что в ходе мониторинга заметили сотрудники УФСБ по Пермскому краю», — рассказали URA.RU в пресс-службе. На тюменца завели уголовное дело по статье о сбыте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. По итогу мужчина получил штраф в 15 тысяч рублей. Шпионскую технику у него изъяли и отправили на уничтожение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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