Тюменца наказали за покупку шпионской техники без разрешения ФСБ

Житель Тюмени купил, а затем попытался продать шпионское оборудование — брелок со скрытой камерой, за что его осудили и назначили штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«В Тюмени вынесен приговор 39-летнему мужчине. Обвиняемый купил в интернете брелок автосигнализации со встроенными скрытой видеокамерой и микрофоном. При этом лицензии ФСБ на приобретение устройства у него не имелось. Позднее мужчина решил его продать, что в ходе мониторинга заметили сотрудники УФСБ по Пермскому краю», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
На тюменца завели уголовное дело по статье о сбыте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. По итогу мужчина получил штраф в 15 тысяч рублей. Шпионскую технику у него изъяли и отправили на уничтожение.
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