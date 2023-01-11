В ХМАО пьяный рецидивист зарезал двух человек

11 января 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО бывший уголовник зарезал жену и знакомого Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пойковском (ХМАО) пьяный житель, имевший ранее ряд уголовных судимостей, зарезал жену и знакомого. Еще один пострадавший попал в реанимацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Они все распивали. Будучи в состоянии алкогольного опьянения убил свою жену и одного мужчину, второй сейчас находится в реанимации. Сам он судим за причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, вождение в нетрезвом виде и у него еще множество административных статей», — сказали в полиции. И добавили, что в преступлении могла оказаться еще одна жертва — женщина с ребенком. «Женщину ту он пожалел ввиду того, что у нее ребенок», — сказали в полиции. Подозреваемый в убийстве был задержан и дал признательные показания, на данный момент рассматривается ходатайство комитета о его аресте.

В Пойковском (ХМАО) пьяный житель, имевший ранее ряд уголовных судимостей, зарезал жену и знакомого. Еще один пострадавший попал в реанимацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Они все распивали. Будучи в состоянии алкогольного опьянения убил свою жену и одного мужчину, второй сейчас находится в реанимации. Сам он судим за причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, вождение в нетрезвом виде и у него еще множество административных статей», — сказали в полиции. И добавили, что в преступлении могла оказаться еще одна жертва — женщина с ребенком. «Женщину ту он пожалел ввиду того, что у нее ребенок», — сказали в полиции. Подозреваемый в убийстве был задержан и дал признательные показания, на данный момент рассматривается ходатайство комитета о его аресте.